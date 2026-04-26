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    大學生登山受困37小時吃巧克力派生還 好麗友出手送他6箱

    2026/04/26 13:52 即時新聞／綜合報導
    越南大學生在山區受困37小時，靠著巧克力派生還，廠商好麗友出手送他6箱產品。（歐新社）

    越南大學生在山區受困37小時，靠著巧克力派生還，廠商好麗友出手送他6箱產品。（歐新社）

    越南河內大南大學（Dai Nam University）19歲阮姓學生，和朋友們結伴攀爬海拔1592公尺的山峰，孰料中途走散受困山區超過37小時，期間靠著吃巧克力派撐到獲救，廠商好麗友得知後今（26日）宣布已贈送阮男6箱產品。

    《朝鮮日報》報導，阮男在與同伴走散後，想著下山應該只有1條路才對，孰料走一走突然發現沒路了，手機也沒有訊號，最終精疲力盡難以動彈，只好棲身在溪邊的石頭旁，靠著巧克力派、喝溪水活下去。

    阮男同伴發現他失蹤後連忙報案，當局出動數百人力組成8支救援隊入山搜索。21日上午7時15分許，沿著山谷搜救的隊伍尋獲阮男，距離他失蹤已過了37個小時。

    據了解，阮男在被發現時疲憊不堪，但身體狀況還算可以，口袋裡還有4個巧克力派。這起消息傳開後引發越南網友討論，直指巧克力派真的幫了大忙，讓阮男得以生還。

    南韓零食大廠好麗友越南分公司26日表示，他們已在24日宣贈給阮男6箱產品，其中包括新出的草莓巧克力派，用來慶賀他度過難關平安回家，阮男對此相當感謝，並透露自己和朋友經常會吃好麗友的零食。

    據了解，好麗友於1995年開始銷往越南，憑著豐富的口味占據越南巧克力派70％市場，並以「情」在當地展開行銷，讓越南人開始習慣購買巧克力派祭祖或當節日禮品。

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