最爭議捷運站名非「它」莫屬 網笑：明明整個弄丟、還在回味

社群平台上有網友調侃捷運站名「南京復興站」，稱「明明整個弄丟，還回味欸！根本錯誤敘事」。（資料照）

台北捷運在命名時考量因素有：具有地方之辨識性、具地標顯著性、具歷史意義，偏偏「南京復興」這一站不是。論其歷史脈絡南京淪陷，沒有成功復興；論地理位置，位在南京東路、復興北路交會處，文湖線位在復興北路上，松山新店線車站位於南京東路下方。因此在社群平台上有網友調侃「明明整個弄丟，還回味欸！根本錯誤敘事」。

不過貼文樓下有網友回覆，指出「有一個說法是，這個本來在文湖線叫『南京東路』的站，在交會的松山線要通車時，由於松山線有多站都在南京東路上，這個站名勢必得改，差點改成『復興南京』，意思更明顯，只好馬馬虎虎改成『南京復興』」。

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留言區網友不約而同一起笑，「唯一能復興南京的地方」、「然後給中國人意淫」、「舔成這樣還想復興勒」、「想統一就直說啊 這不就回來了嗎」、「為什麼不叫自由南京，太可惡了」、「光復南京感覺是個很讚的打卡點」。還有網友分享親身經歷「很多年前我中國朋友來台灣玩，見面的時候說：『你們是不是真的很想要南京啊，有個捷運站叫南京復興』我差點笑死當笑話講了好多年」。

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