為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 蒐奇

    最爭議捷運站名非「它」莫屬 網笑：明明整個弄丟、還在回味

    2026/04/25 17:46 即時新聞／綜合報導
    社群平台上有網友調侃捷運站名「南京復興站」，稱「明明整個弄丟，還回味欸！根本錯誤敘事」。（資料照）

    社群平台上有網友調侃捷運站名「南京復興站」，稱「明明整個弄丟，還回味欸！根本錯誤敘事」。（資料照）

    台北捷運在命名時考量因素有：具有地方之辨識性、具地標顯著性、具歷史意義，偏偏「南京復興」這一站不是。論其歷史脈絡南京淪陷，沒有成功復興；論地理位置，位在南京東路、復興北路交會處，文湖線位在復興北路上，松山新店線車站位於南京東路下方。因此在社群平台上有網友調侃「明明整個弄丟，還回味欸！根本錯誤敘事」。

    不過貼文樓下有網友回覆，指出「有一個說法是，這個本來在文湖線叫『南京東路』的站，在交會的松山線要通車時，由於松山線有多站都在南京東路上，這個站名勢必得改，差點改成『復興南京』，意思更明顯，只好馬馬虎虎改成『南京復興』」。

    留言區網友不約而同一起笑，「唯一能復興南京的地方」、「然後給中國人意淫」、「舔成這樣還想復興勒」、「想統一就直說啊 這不就回來了嗎」、「為什麼不叫自由南京，太可惡了」、「光復南京感覺是個很讚的打卡點」。還有網友分享親身經歷「很多年前我中國朋友來台灣玩，見面的時候說：『你們是不是真的很想要南京啊，有個捷運站叫南京復興』我差點笑死當笑話講了好多年」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播