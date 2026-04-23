感謝父母讓他移民竟是「這原因」 網笑：是誰的兵如此勇猛

男網友感謝父母讓他從小在移民的原因，竟是怕在台灣長大會成為「小氣AA台男」；示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社資料照）

有網友發文「打從心底感謝父母，讓他可以從小移民在國外長大」，原因竟然是假如他持續居住在台灣，長大後可能會變成「小氣巴拉的台灣男子」，引來許多網友共鳴，順便附上最新出爐的「拜金女標準」，連「花50元買貼圖」都上榜。由於性別正確，不少人被講到心坎裡，讓網友大讚「是誰的兵如此勇猛」。

原PO在社群平台「Threads」發文感慨，在國外，只要講到台灣男，很多地方第一印象「是小氣、愛AA」，他想，「請女孩子吃個飯會怎麼樣嗎？聽得他身為男的都覺得丟臉。而最可笑的是，說這些人經濟狀況不好也就算了，結果還很多都是富二代所做出的行為。

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有離開台灣工作的網友留言提到，「發現台灣其實沒有家庭教育男生要當紳士，或者尊重女性這件事」。到了國外，如果男生要AA，基本上會被其他男生瞧不起，包括他自己。他們如果很窮的話，就不會約女生出去。AA代表是朋友圈一起出去才會平分金額，如果是約會根本不太可能會AA。

有許多網友更提到，原PO像是捅到了蟑螂窩，「33則留言我只有看到7則，感謝平時認真封鎖的自己」、「29個留言我只能看到4個，板主捅到蟑螂窩嗎」、「為什麼看不到留言啊」、「我是女生如果會自動付錢那就代表我對你沒有興趣」、「在台灣我覺得真的越來越有女生比男生還大方爽快的趨勢了」、「來看一堆AA男破防」、「就該男人制裁男人，男人不講話，那些個髒東西還真把自己當回事」。

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