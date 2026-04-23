驚魂記！冷氣不涼還「嘶嘶叫」 嘉義男赫見出風口有蛇、還吐蛇信

嘉義縣有男子發現冷氣開了不涼，驚見出風口爬出一條蛇。（圖自@akkakke0404社群平台「Threads」授權）

天氣漸熱，開冷氣前記得檢查出風口有無「異狀」。嘉義縣有男子開冷氣，都調到18度還是覺得不冷，卻聽見「嘶嘶」聲，猛然一見冷氣出風口有「蛇」，嚇得趕緊找阿嬤求援。

男子在社群平台「Threads」上發文，抒發這段「毛骨悚然撞蛇經驗」，寫道「想說冷氣為什麼不會涼，X，怎麼有蛇啦」，附上蛇從冷氣出風口爬出來，甚至吐舌頭的畫面與網友分享。

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有懂蛇的網友指出，這條蛇其實是三級保育類動物黑眉錦蛇，是台灣分布範圍廣泛的無毒蛇類之一，主要以鼠類、鳥類及鳥蛋為食，分布於台灣2000公尺以下的各種環境，包括山區、農地及民宅附近。不過原PO光是看到蛇從冷氣通風口爬出，就趕緊求援，由原PO的阿嬤聯絡村長，由村長連絡捕蛇專業人士。

對此網友們留言，「別人家的冷氣為啥都能挖到寶」、「讓你顫抖了，算是有涼」、「為什麼別人家的冷氣裡有保育類黑眉」、「蛇：你這冷氣不會涼喔～」、「18度還不涼？所以蛇蛇跑出來幫你看ㄧ下」、「哥們房間是什麼生態園區嗎」、「老兄，蛇年過了餒，今年應該是馬從那邊出來」。

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