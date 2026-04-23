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    熊熊也想吃一口多力多滋！ 美康乃狄克州監視器捕捉稀有畫面

    2026/04/23 13:01 即時新聞／綜合報導
    美國康乃狄克州有隻幼熊，潛入民宅順手牽了包多力多滋回森林。（圖擷取自@nypost社群平台「X」）

    美國康乃狄克州有隻幼熊，潛入民宅順手牽了包多力多滋回森林。（圖擷取自@nypost社群平台「X」）

    美國康乃狄克州有隻聰明絕頂的幼熊，日前被當地的「熊出沒攝影機」捕捉到潛入民宅後院，順手牽羊拿走放在戶外桌上的1包多力多滋，過程令人莞爾。

    紐約郵報報導，這段珍貴影像來自於康乃狄克州環境保護局（Department of Environmental Protection）的一項研究計畫。研究人員在部分剛結束冬眠的熊身上安裝了項圈，並配備「熊視角」攝影機，目的在追蹤牠們在夏季的行為模式。

    影片中可以看到，一隻飢腸轆轆的熊在後院搜索食物時，發現屋主留在戶外桌上的多力多滋。這隻熊聞一聞後，隨即用嘴咬住包裝袋頂端，接著心滿意足地跑回森林中。除了泥地上留下幾個腳印外，幾乎破壞後院。

    該項研究背景源於康乃狄克州在去年通報了超過1萬2千起人熊互動事件。由於森林砍伐迫使熊離開原始棲息地，這類遭遇日趨頻繁。今年3月下旬，也曾發生過有母熊試圖偷走整個滾輪式垃圾桶的案例，當時牠站在後腿上多次查看垃圾桶並試圖將其推過停車場，但最終因無法克服路緣而放棄。

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