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    動保女闖餐廳「搶活龍蝦放生」 英國老闆痛哭：害寶貝寵物慘死

    2026/04/23 20:56 即時新聞／綜合報導
    龍蝦示意圖。（美聯社資料照）

    龍蝦示意圖。（美聯社資料照）

    英國著名47歲動保人士斯馬特（Emma Smart），以捍衛動物權利為由，強勢闖進一間餐廳並搶走水族箱內的一隻活龍蝦，最終將牠丟入附近港口「放生」。事後餐廳老闆提告斯馬特，控訴被搶龍蝦其實是他的寶貝寵物，還透露另一隻寵物龍蝦疑似太孤單過世，法院日前做出判決，下令斯馬特至少3年不得再次靠近這間餐廳。

    綜合外媒報導，這起事件發生在去年4月10日，斯馬特在這天被監視器拍到，她在闖入位於英國多塞特郡韋茅斯（Weymouth）的餐廳「Catch at the Old Fish Market」後，直接將手伸進店內其中一個水族箱中，強行搶走一隻活龍蝦，期間她還跟上前阻攔的工作人員發生肢體衝突，不過她最終掙脫箝制，跑到附近港口把龍蝦丟入水中。

    報導指出，斯馬特以激進方式從事動保活動聞名，事後警方獲報將她帶回調查，她堅稱此舉是為了拯救海洋生物被顧客食用、捍衛動物權利。然而餐廳老闆庫柏（Anthony Cooper）控訴，斯馬特搶走的龍蝦是他細心飼養的寵物之一（Ronnie and Reggie），並非對外販售的食用海鮮，平時還會被當餐廳進行生態教育範例。

    庫柏進一步解釋，他的寵物屬於棲息在溫暖水域的「小龍蝦」（Crayfish），並非冰冷大海中的「龍蝦」（Lobster），因此斯馬特在沒有任何確認與準備下，就將寵物龍蝦「放生」到根本不適合牠生存的水域中，這個堪稱致命的錯誤舉動，恐讓牠凶多吉少，「這對喬治來說絕對不是什麼好事，沒人知道牠能否活下來。」

    斯馬特在今年4月上旬出庭，辯護律師試圖以她過於關心海洋動物福祉，才會一時衝動犯罪來為她開脫，但是法官認為，被告所偷的龍蝦並非用於食用，並且有著教育目的，因此以損害罪判處她為期8個月的「有條件釋放」，以及一份為期3年的限制令，嚴禁她靠近餐廳10公尺範圍內，更不得接觸任何餐廳工作人員或顧客。

    對於法官判決，庫柏受訪時表達強烈不滿與失望，認為這個懲罰對斯馬特的偏激行為過於輕微。庫柏透露，這起悲劇還害死他的另一隻寵物龍蝦，2隻龍蝦住在一起且感情非常好，在斯馬特強行帶走其中一隻後，剩下的寵物龍蝦疑似因失去同伴，陷入極度孤單的情緒，並在不久後過世，也讓一口氣失去2隻心愛寵物的他，頓時心碎不已。

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