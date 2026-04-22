有夠皮！英國YTR在裁判眼前「火燒黃牌」 全場球迷笑瘋

英國百萬YouTuber「福什」日前受邀參加慈善公益足球賽，期間被裁判抓到犯規，不過他當場將這張黃牌燒毀，相關畫面迅速在網上被瘋傳。（圖擷取自社群平台「X」）

多次在球場上帶給觀眾歡樂、與裁判鬥智鬥勇的英國百萬YouTuber「福什」（Max Fosh），近期受邀參加慈善公益足球賽，比賽期間再度被裁判亮黃牌，曾使用UNO卡片、簡易碎紙機等道具應對的他，這次直接放大招，在所有人面前「燒毀黃牌」，調皮舉動瞬間笑翻全場，裁判傻眼模樣也被網友當成迷因瘋傳。

綜合《BBC》等外媒報導，多才多藝又擅長搏君一笑的福什，時常被不同公益組織邀請參加慈善募款活動，還曾創下單場逾470萬英鎊（約新台幣2億）的捐款紀錄。在一系列活動中，福什最有名的是參加英國YouTuber明星隊，迎戰Sidemen FC俱樂部的歡樂向慈善公益足球賽，因為他每次參賽都會帶來令人捧腹大笑的演出。

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本月18日，Sidemen在倫敦溫布利球場（Wembley Stadium）舉辦最新慈善公益足球賽，福什在9萬名觀眾的見證下，再次被英超裁判克拉滕博格（Mark Clattenburg）抓到動作犯規，對方迅速對他亮出黃牌警告，不過他絲毫不慌張，反而還一臉淡定接過並向觀眾們展示這張黃牌，緊接著在眾人面前徒手將黃牌焚燒殆盡。

根據福什自己發布在IG、其他網友瘋傳的影片顯示，被福什高舉在左手上的黃牌，確實在無預警的情況下，燃起橘紅色熊熊大火，驚人畫面讓現場瞬間驚呼連連，福什事後一臉壞笑看向裁判克拉滕博格，讓對方無奈地捂住臉放棄警告。另據報導指出，這張黃牌是由魔術師表演用的特殊材料製成，能在瞬間燃燒後不留下灰燼，福什還在手中藏著用來點火的小型裝置，透過視覺死角快速點燃這張卡牌。

不少網友笑說，被暱稱「球場魔術師」（on-pitch magician）的福什，這次真的給大家帶來獨一無二的魔術，「那個男人回來了！」、「下次乾脆給他一張紅牌吧」、「可憐的裁判，永遠都無法成功讓他吞黃牌」、「就算知道是劇本，這個演出還是讓我笑的肚子好痛」、「足球員應該很羨慕他，每次都有辦法當場讓黃牌消失」、「還以為用UNO是最扯的回絕黃牌辦法，沒想到他這次居然使用魔法攻擊」。

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Max Fosh receives a yellow card and he does an insane magic trick ???????????? pic.twitter.com/ZENHg1EIGJ — KSI NEWS （@ksinews_） April 18, 2026

Max Fosh just set the referee's yellow card on fire after getting booked by the ref pic.twitter.com/ne0YRbyptH — Dexerto （@Dexerto） April 18, 2026

對於福什出乎意料的舉動，裁判先是捂住臉再露出相當厭世神情，無奈模樣逗樂不少網友。（圖擷取自社群平台「X」）

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