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    可愛髮圈叫「大腸束」？ 旅台日本網友喊崩潰 意外掀台灣世代論戰

    2026/04/20 23:57 即時新聞／綜合報導
    旅台4年的日本網友分享，他日前意外得知「シュシュ」這種髮圈在台灣的中文稱呼，是很不可愛的「大腸束」。（圖擷取自@maximurakami、@MIKITO_777社群平台「X」，本報合成）

    旅台4年的日本網友分享，他日前意外得知「シュシュ」這種髮圈在台灣的中文稱呼，是很不可愛的「大腸束」。（圖擷取自@maximurakami、@MIKITO_777社群平台「X」，本報合成）

    近期一名旅台4年的日本網友分享，他在台灣學習到不少中文，其中最讓他難以理解的，莫過於「シュシュ」（chouchou，像甜甜圈形狀的髮圈），因為它在台灣的中文翻譯，竟是跟可愛形象超不搭的「大腸束」，該文一出，不僅在日韓網友之間引發轟動，甚至還意外掀起台灣不同世代對這個「奇特稱呼」的論戰。

    社群平台「X」（前Twitter）名為「まきち」、來台灣就讀大學的日本網友，昨（19）日下午發文透露，他到台灣生活4年後，才在逛街時偶然得知受到女性喜愛、有著各種可愛配色與造型設計的「シュシュ」，這種髮圈在台灣的中文名稱，居然是簡單粗暴的「大腸束」，直言自己對這個中文詞感到「有些討厭」。

    該文事後吸引逾500萬次瀏覽、12萬人按讚。多數日本網友對於這個奇葩稱呼，都感到非常不可置信與驚恐；另有部分網友貼出台灣人氣小吃「大腸麵線」的照片，笑說其實這個翻譯很貼切。《天久鷹央的推理病歷表》原作小說家兼醫師知念實希人則哀嚎，他因為看到這篇，陷入了「シュシュ看起來像大腸」的詛咒之中。

    另外，這篇貼文還吸引不少南韓網友關注。南韓網友紛紛指出，這種充滿皺褶、看起來一圈又一圈的髮圈，在韓國稱為「곱창밴드」（Gopchang Band），並解釋這個詞是形容它的外觀像是「小腸」，因為如果把它拿去和牛小腸等韓國料理對比，會發現兩者真的很像，笑說台灣人與韓國人對它的形容意外很相似。

    貼文傳到台灣，意外引發年紀不同的網友代溝，一派人直言活了20多年從未聽過「大腸束」，另一派人則堅持類似的用詞在台灣流傳數十年以上，「一直都是這名稱」、「綁頭上就變成大腸頭」、「更早以前被稱作大腸圈」、「完全沒看過大腸束或大腸圈這種名字」、「沒聽過，但要叫大腸的話不如直接叫括約肌算了」、「會對這個有疑問的台灣人，都是男性或是沒有姊妹的獨生子吧」、「從小學生到老人家，只要有用的都叫髮圈，根本沒半個人叫大腸束或大腸圈的，頂多電話線」。

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