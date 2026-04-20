美加州住戶傻眼！後院有熱氣球載滿遊客降落比YA

美國加州民宅後院，有載滿遊客的熱氣球降落。（圖擷自「@Cyrus_Intel88」X帳號）

自己家變成觀光景點了？居住在美國加州特曼庫拉的夫婦亨特與珍娜（Hunter and Jenna Perrin），18日驚見載滿遊客的熱氣球降落在後院，所幸並未造成人員傷亡或財產損壞。

據《NBC》報導，亨特透露，當天上午8時30分左右，他和太太正在家中看電視、做瑜伽，突然有人敲門並告知「熱氣球降落在你家後院了」，他跑過去查看時，發現有10多人站在熱氣球吊籃裡向他比YA。

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亨特說，這群人的態度非常友好，但自己短時間內很難了解發生了什麼。據了解，亨特與珍娜的住處位於觀光熱氣球的路線上，當時風力減弱使得操控員不得不降落在民宅後院。

由於熱氣球的燃料已用盡，因此遊客全數離開吊籃，補充完一些燃料後熱氣球不載客起飛，越過民宅轉移到空曠的道路上進行收納再以卡車載走，整個過程大約花了2個小時，亨特、珍娜和鄰居們都出來觀看這難得一見的場景。

熱氣球後續轉移至空曠處收納。（圖擷自「@Cyrus_Intel88」X帳號）

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