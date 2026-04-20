為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 蒐奇

    美加州住戶傻眼！後院有熱氣球載滿遊客降落比YA

    2026/04/20 12:38 即時新聞／綜合報導
    美國加州民宅後院，有載滿遊客的熱氣球降落。（圖擷自「@Cyrus_Intel88」X帳號）

    美國加州民宅後院，有載滿遊客的熱氣球降落。（圖擷自「@Cyrus_Intel88」X帳號）

    自己家變成觀光景點了？居住在美國加州特曼庫拉的夫婦亨特與珍娜（Hunter and Jenna Perrin），18日驚見載滿遊客的熱氣球降落在後院，所幸並未造成人員傷亡或財產損壞。

    《NBC》報導，亨特透露，當天上午8時30分左右，他和太太正在家中看電視、做瑜伽，突然有人敲門並告知「熱氣球降落在你家後院了」，他跑過去查看時，發現有10多人站在熱氣球吊籃裡向他比YA。

    亨特說，這群人的態度非常友好，但自己短時間內很難了解發生了什麼。據了解，亨特與珍娜的住處位於觀光熱氣球的路線上，當時風力減弱使得操控員不得不降落在民宅後院。

    由於熱氣球的燃料已用盡，因此遊客全數離開吊籃，補充完一些燃料後熱氣球不載客起飛，越過民宅轉移到空曠的道路上進行收納再以卡車載走，整個過程大約花了2個小時，亨特、珍娜和鄰居們都出來觀看這難得一見的場景。

    熱氣球後續轉移至空曠處收納。（圖擷自「@Cyrus_Intel88」X帳號）

    熱氣球後續轉移至空曠處收納。（圖擷自「@Cyrus_Intel88」X帳號）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播