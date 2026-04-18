動漫新視角！日本慶應大學結合Netflix 開設「動漫和平研究」講座

2019年7月19日，東京秋葉原地區的動漫人物海報。（法新社）

日本頂尖名校慶應義塾大學（簡稱慶應）近日宣布，將於今年春季學期起，與Netflix共同開設名為「動漫和平研究：以日本動漫創造『和平』」的寄附講座。旨在透過全球盛行的動漫文化，探討跨文化隔閡、社會分歧和國際問題的新形態解決方案，也引發學術界與動漫業的熱烈討論。

根據校方表示，隨著日本動漫在全球的影響力持續擴張，其定義已超越單純的娛樂範疇，成為不同國籍、世代與文化背景下的人群間的「共同語言」。

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該課程隸屬於慶應全球研究院（KGRI）旗下的「X Dignity Center」研究計畫，重點並非介紹動漫產業的技術面或術語，而是將動漫視為載體，深入剖析其內含的社會價值，並重新定義「和平」——即相互理解、感同身受與族群共生。

校方指出，學生將在課程中，學習如何將抽象的和平概念具體化，透過分析動漫作品中的戰爭描寫、文化遺產傳承及國際連結，培養跨越國界的對話能力。

這項為期14堂的創新教學計畫，預計於2026年4月至7月於三田校區正式登場，並開放約500名學生選修。課程內容設計極廣，著重於圍繞日本動漫史，及其在軟實力外交中的角色，深入探討動漫如何成為國際關係理論中的重要實踐，並研究其在亞洲、中南美洲等地的傳播現況與社會接受度。

除了學術理論，課程更將視角延伸至當代的內容產業政策，與宇宙政策等宏觀議題，分析次文化活動如Cosplay國際盛會，如何實質帶動跨文化交流。校方特別強調，這並非單純的理論課，屆時將邀請來自動漫製作、內容發行、政策制定及國際交流領域的一線專家授課，透過產官學界的對話，重新定義動漫的社會價值。

在教學形式上，該課程將結合分組討論與成果發表。學生不僅要研究創作者全球化與多元化的發展趨勢，更需學會如何以專業語言，闡述動漫背後的文化承載力，從而將這份影響力轉化為緩解全球社會分歧、促進跨國對話的實質力量。

慶應義塾大學發起的「動漫和平研究」計畫。（擷取自慶應義塾大學官網）

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