又多1人認識護國神物 日本糖果店老闆讚「乖乖奇妙信仰」

台灣人的奇妙信仰「乖乖」，讓日本糖果店老闆覺得神奇。（資料照）

對台灣人來說，「綠色乖乖」可不是普通的零食，下至電腦上至晶圓廠，什麼東西都需要一包「有效期限內的綠色乖乖」來守護，連外媒也曾專題探討過。這對昨天才疑似被「黃色乖乖」檢查行李箱的日本蘋果糖專賣店「東京林檎製飴所」社長池田喬俊來說，是種「奇妙的信仰文化」。

池田喬俊在他的「X」發文提到，這奇妙的信仰既沒有場所、也沒有社群，所以不能被稱為是種「宗教信仰」，這與秋田的生剝鬼節（2018年被聯合國教科文組織列為非物質文化遺產）有點類似，令人驚訝的是，絕大多數台灣人都將這種獨特的信仰，視為心靈的寄託。

請繼續往下閱讀...

池田喬俊說，他第一次見到綠色乖乖是在超商的收銀台上，看起來不是販賣的商品，就只是「擺在那邊」，雖然覺得有點違和感，但他那時就裝作沒有看見。

池田喬俊談到，第二次見到綠色乖乖是在百貨公司的辦公室裡，電腦主機架上堂堂正正地放著同樣的「綠色乖乖」。而且也是未開封的，完全沒有要食用的跡象。與其說是沒吃，不如說正因為「未開封」，才賦予了它作為神靈的意義。隨後，又在機械室的控制盤上看見了它。

直到很多人給他的紀念品也是「乖乖」的時候，他才終於確定了，在台灣「乖乖」像是某種咒語，意思類似於「乖一點、聽話點」，「乖乖」零食是類似供品的存在。問台灣人也會理所當然地回答「放綠色乖乖，機器就會正常運作」。

池田喬俊認為「這說法太隨性了吧」，而這種文化最有趣的地方，在於維持了一種微妙的平衡：沒有人真的打從心底迷信它，但也沒有人會去否定它。工程師、店員、經營者，大家心裡都隱約知道怎麼回事。但當機器故障時，大家還是會喊「快把乖乖拿來！！」

池田喬俊說，如果這樣的事情發生在日本，當機器故障時，說在主機台上放跟美味棒，恐怕會被吐槽「這和工作有關連嗎」，但是在台灣得先確認「這乖乖是綠色的對吧」。

池田喬俊也抓到了「綠色乖乖」的精髓：必須是綠色、不能過期、不能吃掉、包裝不能有破損，其實也是有嚴格的規範存在。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法