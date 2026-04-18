為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 蒐奇

    偷樂高塞義大利麵魚目混珠 男涉全美賣場70竊案被捕

    2026/04/18 15:03 即時新聞／綜合報導
    有位專門偷樂高的嫌犯，會把較高價的樂高拿走，放回義大利麵企圖魚目混珠拿去退貨。（圖取自臉書專頁「CBS Evening News」）

    有位專門偷樂高的嫌犯，會把較高價的樂高拿走，放回義大利麵企圖魚目混珠拿去退貨。（圖取自臉書專頁「CBS Evening News」）

    一名28歲男子涉嫌在全美超市TARGET竊取樂高（LEGO）商品而遭通緝，日前在加州橘郡落網。警方指出，該男子與全美各地連鎖賣場TARGET至少70起竊案有關，被控竊取的商品價值約3萬4千美元（約新台幣100萬元），目前已被收押至橘郡監獄。

    綜合媒體報導，監視器畫面拍下嫌犯進入加州爾灣市（Irvine）一家連鎖賣場TARGET，他逛玩樂高專區，拿走兩大盒商品，結帳後離開賣場。爾灣警方表示，嫌犯涉嫌在將商品退貨前，拿走盒內有價值的樂高人偶與零件，有時甚至會拿義大利麵來填充。

    爾灣警方獲報後展開調查。根據警方隨身攝影機畫面顯示，員警圍堵並攔下該名男子的車輛，將其上銬拘捕。調查人員指出，該名男子與全美連鎖賣場TARGET至少70起竊案有關，被控竊取的商品價值約3萬4千美元。目前該嫌疑人已因重大竊盜罪被收押至橘郡監獄。

    另外這非單一個案，上週還有3人因涉嫌在加州竊取2輛裝有高價樂高的貨車拖車而遭到逮捕。全球最大樂高粉絲社群「Beyond the Brick」主持人兼負責人漢隆（Joshua Hanlon）說明，由於樂高玩具沒有序號，網路上販售的稀有樂高盒組與人偶幾乎無法辨識是否為贓物。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播