偷樂高塞義大利麵魚目混珠 男涉全美賣場70竊案被捕

有位專門偷樂高的嫌犯，會把較高價的樂高拿走，放回義大利麵企圖魚目混珠拿去退貨。（圖取自臉書專頁「CBS Evening News」）

一名28歲男子涉嫌在全美超市TARGET竊取樂高（LEGO）商品而遭通緝，日前在加州橘郡落網。警方指出，該男子與全美各地連鎖賣場TARGET至少70起竊案有關，被控竊取的商品價值約3萬4千美元（約新台幣100萬元），目前已被收押至橘郡監獄。

綜合媒體報導，監視器畫面拍下嫌犯進入加州爾灣市（Irvine）一家連鎖賣場TARGET，他逛玩樂高專區，拿走兩大盒商品，結帳後離開賣場。爾灣警方表示，嫌犯涉嫌在將商品退貨前，拿走盒內有價值的樂高人偶與零件，有時甚至會拿義大利麵來填充。

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爾灣警方獲報後展開調查。根據警方隨身攝影機畫面顯示，員警圍堵並攔下該名男子的車輛，將其上銬拘捕。調查人員指出，該名男子與全美連鎖賣場TARGET至少70起竊案有關，被控竊取的商品價值約3萬4千美元。目前該嫌疑人已因重大竊盜罪被收押至橘郡監獄。

另外這非單一個案，上週還有3人因涉嫌在加州竊取2輛裝有高價樂高的貨車拖車而遭到逮捕。全球最大樂高粉絲社群「Beyond the Brick」主持人兼負責人漢隆（Joshua Hanlon）說明，由於樂高玩具沒有序號，網路上販售的稀有樂高盒組與人偶幾乎無法辨識是否為贓物。

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