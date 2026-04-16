秀出麒麟臂！日本67歲地方議員參選人「反差照」轟動全網

現年67歲的日本國民民主黨參選人沢とおる，因參選照與本尊有「強烈反差感」，意外在網路爆紅。（圖擷取自@Iumo13 社群平台「X」，本報合成）

近期日本一名67歲阿北參加地方選舉的對比照，在日本社群引發全網轟動。據悉，這名阿北提交給選委會的照片，是長著滿頭白髮、看起來溫和無害的鄰家長輩，然而他本人站在街頭演講時，被民眾目睹是一個能輕鬆舉起啞鈴、全身長滿肌肉的猛男，強烈反差畫面掀起熱議。

綜合日媒報導，這名在網路成為熱門話題的阿北，是有著35年舉重訓練經驗的運動員兼教練「沢とおる」，近期他準備代表國民民主黨（又稱︰國民黨）競選愛知縣北名古屋市的市議會議員，因此積極走訪各處拜票、在街頭發表演說。至於讓他在網上爆紅的原因，是被網友們發現他對外公開的參選照片，模樣與本尊「差很大」。

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社群平台「X」（前Twitter）名為「Iumo」的日本網友，13日轉發沢とおる的街頭演說照，並附上對方的公參選照。畫面顯示，沢とおる穿著西裝的參選照，整個人看起來十分斯文有禮；然而在街頭演說時，他換上無袖白T，露出矯健身材與充滿結實肌肉的麒麟臂，甚至還會一邊拿著麥克風演說，一邊舉著不同重量的啞鈴。

Iumo幽默吐槽，沢とおる完美展示什麼是「照騙」。該文一出，吸引逾700萬次瀏覽、12萬人按讚，網友紛紛表示，「龜仙人運功前跟運功後」、「感覺有點像艾斯卡諾」、

、「想不到脖子以下都是肌肉」、「建議換成本尊肌肉照，可靠指數比普通參選照強10倍」、「光是定期維持運動健身的這個良好習慣，信任度直接拉滿」。

還有人從沢とおる社群帳號挖出，他曾在2009年拿下國際健美大賽第3名。另有不少網友注意到，沢とおる提出的政見大多與健康、運動、醫療、老年人等議題有關，更喊話目標將北名古屋市打造成「不過度依賴醫療與照護，也能充滿活動獨立生活」的城市，認為這些話由他這種身體力行的猛男阿北說出來，對大眾說服力極強。

沢とおる前往街頭發表政見演說，期間還邊舉啞鈴。（圖擷取自@sawatoru2026 社群平台「X」，本報合成）

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