PO畢業照遭日本酸民奚落 外籍人士扮外星人神回「這句」

有網友將照片P成外星人笑問「要回國還是回母星」。（圖擷取自@meowmeow112222112社群平台「Threads」）

前陣子日本畢業季，有許多外國人PO出畢業照想得到陌生網友的祝福，不料卻獲得排外的日本網友回覆「国に帰れ」（意即：回你的國家）。日前有位香港網友將照片中的臉P成外星人，笑問「這樣該回我的國家還是回我的星球呢」？

社群平台Threads上在畢業季時，看到許多外國籍人士在日本求學，好不容易拿到畢業證書，卻得到日本酸民的「国に帰れ」，讓中文圈網友發起了搞笑版「國仁歸九」反制，送給外國人小小的溫暖，把原本嘲諷的話變成搞笑版。後來更是出現有人P恐龍、小熊維尼等，根本不會畢業的角色，試圖淡化「国に帰れ」這個不禮貌的詞彙。

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名為「Hulk Po」的香港網友將入學式照片P成外星人，大玩「国に帰れ」排外哏，於是得到了「宇宙仁歸九」、「天王星仁歸九」、「回你的星球」、「回火星吧」、「你為什麼來到地球? 在自己的星球上培養孩子」、「母星仁歸九」、「地球危險得斯，火星仁歸九」。

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