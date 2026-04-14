貓星人真的9條命！ 美國長島鐵路火車撞傷倖存

1隻橘白相間的貓咪在被火車撞到後奇蹟般倖存。（圖擷取自@nypost社群平台「X」）

常說「貓咪有9條命」，或許對這隻被火車撞過重傷但還保住性命的貓來說，牠可能還有8條命。一隻親人的貓奇蹟般地在被長島鐵路（Long Island Rail Road）火車撞擊後倖存，並在1名好心的火車工程師與救援團隊的協助下，從鐵軌上被救起。

紐約郵報報導，在《WABC》的報導中，這隻毛茸茸的橘貓最初是在11日晚間，被列車工程師發現躺在林登赫斯特站（Lindenhurst station）附近的鐵軌上，但當時他們以為牠已經死亡，不以為意。

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《CBS》報導中提到，過了1天，12日晚間再次看到橘貓時，竟然發現牠在動！於是聯絡了貓咪救援人士德巴克（John DeBacker），而他則向大都會運輸署警察局（MTA Police Department）請求支援。

從德巴克在社群平台上發的影片可以看到，在切斷電力後，鐵軌電力後，德巴克與警方慢慢走向這團小小的毛球，牠看起來只有臉部受傷，並用網子將牠捕捉，放進運輸籠中。

事後德巴克稱這隻被火車撞過的小貓「非常親人」，因為當要試圖抱起牠時，完全沒有想要咬他。而由於貓咪毛色橘白相間，外型神似卡通角色而被命名為「加菲」（Garfield），後來在影片中可以看到牠大聲喵喵叫。

警方提到，儘管經歷列車撞擊，加菲看起來並沒有受到嚴重傷害，只是受到驚嚇。

位於西巴比倫（West Babylon）的動物救援組織「South Shore Feral Care」已將加菲收容並照護，並在貼文寫道，「加菲」將接受包括骨科醫師在內的獸醫團隊檢查，且強調「真的很難想像被火車撞到還情緒穩定的貓咪」。

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