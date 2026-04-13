最後告別也要歡樂！弟在葬禮把爺爺「COS皮克敏」 親友破涕為笑

日本任天堂經典遊戲系列《皮克敏》，2021年首度推出擴增實境手遊《Pikmin Bloom》。（圖擷取自@PikminBloom_jp 社群平台「X」）

日本任天堂經典遊戲系列《皮克敏》（ピクミン、Pikmin），自2021年首度推出擴增實境手遊《Pikmin Bloom》後，讓該IP迅速在全球爆紅。近期有日本網友分享，他弟弟先前參加爺爺葬禮，結果把1朵花插到爺爺頭上，還形容這個模樣酷似「皮克敏」，讓原本沉浸悲傷情緒的親朋好友們瞬間破涕為笑，並認為生前開朗的爺爺應該不會介意。該文一出，也吸引各國皮克敏玩家熱議。

社群平台「X」（前Twitter）名為「モモﾁｬ」的日本網友，本月5日分享他曾在過世的爺爺奶奶被送入火葬場時，被大人抓到偷偷玩任天堂3DS遊戲《路易吉洋樓2》，而被痛罵一頓。對此，另一名叫「ぽめらにあ」的日本網友回應，自己也曾在葬禮遇過類似情況，但最後不僅沒有被大人罵，甚至還發生讓人難忘的趣事。

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「ぽめらにあ」回憶，當時全家人與親戚一起參加爺爺的葬禮，並輪流往棺材內放進道別用的花朵，結果輪到弟弟時，弟弟直接把花朵插在爺爺頭上，還說出很像「皮克敏」，讓全員忍不住破涕為笑。「ぽめらにあ」表示，爺爺生前是很開朗的人，所以絕對不會介意自己的葬禮充滿歡聲笑語。

貼文曝光後，吸引超過1200多萬人次瀏覽，各國網友也幽默笑說，「想到《銀魂》老頭喪禮那一集」、「壽終正寢子孫圍繞笑哈哈，超棒的」、「直到生命的最後一刻都很快樂，人生圓滿了」、「爺爺的靈魂在旁邊應該也笑到在空中翻來翻去」、「我也希望與逝者告別時，是伴隨著歡笑而不是淚水」、「紅色皮克敏能抵抗火焰，藍色皮克敏會游泳，黃色皮克敏也能飛得很高......年老的皮克敏可以升天」。

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