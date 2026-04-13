超猛！日本6旬老船長落海 沒穿救生衣「狂游1小時」奇蹟生還

日本愛媛縣宇和島海上保安部透露，上月底一名61歲男性船長在航行期間意外墜海。示意圖，圖與新聞事件無關。（圖擷取自@JRTT_PR 社群平台「X」）

日本愛媛縣宇和島海上保安部透露，上月底一名61歲男性船長在航行期間意外墜海，由於船隻當時為自動駕駛狀態，導致他落海後無法爬回船上。不過這名船長求生意志堅定，在沒有穿救生衣、海水溫度僅18度的情況下，獨自游了約1公里，並在耗時50分鐘左右成功登上最近離岸，奇蹟生還。

綜合日媒報導，根據宇和島海上保安部昨（12）日公布資料，這起墜海意外發生在上月25日，一名任職某間水產公司的船長，當日上午7點左右，將冷凍搬運船航行於三浦半島與戶島之間的海域時，準備使用舷梯從駕駛室前往甲板，未料卻不慎失足落海，事發當時船上有2名船員，但他們在第一間都沒注意到船長發生意外。

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由於船隻被設定自動航行，因此船長墜海後只能看著船隻揚長而去，直到船隻在行駛約5分鐘左右撞上海中的養殖魚棚架，2名船員才驚覺船長下落不明，並立即通知船長妻子，請她向海上保安部通報此事並展開搜救。海上保安部透露，事發海域當天氣候不佳，吹北北東風、風速約每秒7公尺，海水溫度約18度。

在海上保安廳派人搜救期間，身上沒有穿著救生衣、在海中漂浮的船長展開自救，全力游向距離自己最近的離島，並在游了約50分鐘後，成功登陸上岸，送醫檢查後身體也並未出現受傷情況。海上保安部表示，雖然這名船長這次幸運游回岸邊，但他們仍呼籲海上作業者務必穿救生衣，因為這攸關不慎發生落海事故後的存活率。

根據海上保安廳統計，2019年至2024年間，落海者在「有穿救生衣」的情況下，存活率高達87%；反之，如果是「沒穿救生衣」，存活率會驟降至47%。

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