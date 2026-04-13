上班通勤出現「3張表情」就該轉職？ 日本超神準測驗爆紅

近期設置在日本東京車站地下街的測驗廣告，被路過民眾拍下並上傳到社群，意外在網路爆紅。（圖擷取自@chris_uni26 社群平台「X」，本報合成）

每到藍色星期一，許多「社畜」（日語，指被工作或公司壓榨，失去自我生活與身心健康的上班族）即便再不願意，仍要為了生活的各種開銷出門上班。近期一個設置在日本車站地下街的測驗廣告，詢問通勤民眾是否有露出看板上的3種表情，若有任何一個就代表自己該轉職了，畫面曝光後，迅速在社群成為千萬萬人討論的熱門網路話題。

社群平台「X」（前Twitter）名為「クリス」、目前是學生打工族的日本網友，昨（12）日上午經過東京神谷町站地下街，偶然看到獵頭公司Michael Page設置一個很特殊的廣告。從照片顯示，廣告上方放置一塊鏡子，下方則有一個寫著「今天是怎樣的表情呢？」藍色看板，還列出「 （-_-;）」、「 （>_<） 」與「（T_T）」3個顏文字，它們皆代表心情感到十分鬱悶、疲憊、焦慮、難過想哭等負面心情的含意。

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藍色看板的文末提醒，假如鏡子中的自己，臉上出現類似3個顏文字的表情，代表自己該考慮轉職換跑道。原PO表示，他分別在上午與下午，站在這個測驗廣告前自拍留念，並指出下午拍的畫面，之所以不同於上午眉頭緊皺的模樣，而是露出非常陽光燦爛、非常開心的笑容，是因為他的當日打工一切順利，沒遇到任何問題。

原PO測驗畫面曝光後，合計吸引逾2000萬人次瀏覽，不少上班族網友直呼這個測驗「超級準」，「3張表情輪流出現」、「離職沒用，幹一行恨一行」、「我每天早起上班都是這些表情」、「工作只有『找到』跟『離開』的2個瞬間會開心」、「比起換工作，我更希望一輩子不工作也不會餓死」、「這則廣告真是一針見血，看來我真的該準備轉職了」「如果我在通勤路上看到它，一定會馬上跑去註冊求職網站」。

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