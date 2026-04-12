冏！來台搭到K歌運匠專車 「1舉動」讓日本I人旅客秒社死

冏！來台搭到K歌運匠專車 「1舉動」讓日本I人旅客秒社死2026/04/12 13:53 即時新聞／綜合報導
一名日本網友分享自己來台參加演唱會，意外搭上著名的「卡拉OK計程車」，自己還在無意間做出很冏的糗事。（圖擷取自@BanGDreamGH 社群平台「X」）
日本跨媒體女性樂團《BanG Dream!》系列，本周末連續2日在台北大佳河濱公園舉行大型演唱會，不僅湧入許多台灣粉絲朝聖，還吸引不少外國粉絲來台參與。一名日本粉絲分享，他搭計程車前往演唱會現場，未料一上車司機突然遞麥給他，讓他頓時不知所措，還做出讓自己「在台灣社死」的冏事，貼文一出，立即在網上掀起熱議。
社群平台「X」（前Twitter）名為「みどり」的日本網友，昨（11）日下午分享自己來台參加《BanG Dream!》演唱會，沒想到卻發生讓他尷尬又難忘的插曲。原PO回憶，他當時攔了一輛計程車載自己去演唱會現場，不料他剛坐好，司機就遞給他一根麥克風，讓他感到既困惑又好奇，並順口朝它大喊一句「ANON TOKYO！！！」
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原PO表示，當他喊出《BanG Dream!》名台詞「ANON TOKYO」，就聽到自己宅味滿滿的聲音迴盪在台灣的街道上，這才意識到麥克風喇叭是對外播放，瞬間羞恥心爆錶，哀號自己是「日本之恥」。除了這件糗事，原PO還特別發文感謝台灣同好，熱心協助自己如何從超商領取演唱會門票，讓他感受到相當溫暖的台灣人情味。
該文事後陸續被台灣網友、知名臉書社團「日本行銷最前線」版主分享到其他社群討論，不少人認出這輛小黃是傳說中的「K歌運匠」所駕駛的「卡拉OK計程車」。司機涂清涼10多年前在車上安裝KTV設備後，供乘客盡情歡唱並分享其唱歌影片而在網路爆紅，還曾載過台北電影獎影后王淨、金曲嘻哈天團頑童與玖壹壹等著名演藝圈人士，雖然發生過不少爭議事件，但這輛車目前仍行駛在台灣街頭。
還有網友調侃原PO，解鎖體會到幸運與不幸兼具的特別出國旅遊經歷。也有人表示，「直接社死（台灣）」、「計程車擴音太酷了」、「台灣真的有這樣的計程車公司嗎？太棒了」、「台北這台KTV計程車很有名，他能搭到很幸運」、「有一次在信義叫UB有叫到過，i人的腳趾已經可以摳出魔仙城堡了，連上車都收到了好多注目」。
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最寄駅からタクシー乗ったらドライバーに何故かマイク渡されたので、とりあえず「ANON TOKYO!!!!!」と叫んだら、外にスピーカーが設置されていたらしく台湾の街中にオタクの雄叫びが響き渡った????— みどり???? （@BanGDreamGH） April 11, 2026
#BanGDreamLIVE_TAIPEI pic.twitter.com/z7EgU6xXtB
チケット台湾に入ってからじゃないと発券出来なかったんですが...漢字だらけのファミポートで苦戦してたら...野生の台湾バンドリオタクくんが発券の仕方教えてくれた...Love Taiwan...???? #BanGDreamLIVE_TAIPEI pic.twitter.com/Dl0JLdt88P— みどり???? （@BanGDreamGH） April 10, 2026
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