冏！來台搭到K歌運匠專車 「1舉動」讓日本I人旅客秒社死

一名日本網友分享自己來台參加演唱會，意外搭上著名的「卡拉OK計程車」，自己還在無意間做出很冏的糗事。（圖擷取自@BanGDreamGH 社群平台「X」）

日本跨媒體女性樂團《BanG Dream!》系列，本周末連續2日在台北大佳河濱公園舉行大型演唱會，不僅湧入許多台灣粉絲朝聖，還吸引不少外國粉絲來台參與。一名日本粉絲分享，他搭計程車前往演唱會現場，未料一上車司機突然遞麥給他，讓他頓時不知所措，還做出讓自己「在台灣社死」的冏事，貼文一出，立即在網上掀起熱議。

社群平台「X」（前Twitter）名為「みどり」的日本網友，昨（11）日下午分享自己來台參加《BanG Dream!》演唱會，沒想到卻發生讓他尷尬又難忘的插曲。原PO回憶，他當時攔了一輛計程車載自己去演唱會現場，不料他剛坐好，司機就遞給他一根麥克風，讓他感到既困惑又好奇，並順口朝它大喊一句「ANON TOKYO！！！」

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原PO表示，當他喊出《BanG Dream!》名台詞「ANON TOKYO」，就聽到自己宅味滿滿的聲音迴盪在台灣的街道上，這才意識到麥克風喇叭是對外播放，瞬間羞恥心爆錶，哀號自己是「日本之恥」。除了這件糗事，原PO還特別發文感謝台灣同好，熱心協助自己如何從超商領取演唱會門票，讓他感受到相當溫暖的台灣人情味。

該文事後陸續被台灣網友、知名臉書社團「日本行銷最前線」版主分享到其他社群討論，不少人認出這輛小黃是傳說中的「K歌運匠」所駕駛的「卡拉OK計程車」。司機涂清涼10多年前在車上安裝KTV設備後，供乘客盡情歡唱並分享其唱歌影片而在網路爆紅，還曾載過台北電影獎影后王淨、金曲嘻哈天團頑童與玖壹壹等著名演藝圈人士，雖然發生過不少爭議事件，但這輛車目前仍行駛在台灣街頭。

還有網友調侃原PO，解鎖體會到幸運與不幸兼具的特別出國旅遊經歷。也有人表示，「直接社死（台灣）」、「計程車擴音太酷了」、「台灣真的有這樣的計程車公司嗎？太棒了」、「台北這台KTV計程車很有名，他能搭到很幸運」、「有一次在信義叫UB有叫到過，i人的腳趾已經可以摳出魔仙城堡了，連上車都收到了好多注目」。

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