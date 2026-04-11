還在「短則凸長則順」？ 達人曝1招辨識那話兒大小

美國有專家運用「捕捉輪廓」，將男性性器官尺寸分為A、B、D，3種等級；示意圖。（資料照）

或許曾在社群平台看過「短則凸，長則順」的說法，有沒有在不脫褲情況下，更容易辨別男性尺寸的方法？來自洛杉磯的認證戀愛與關係教練懷特（Anwar White）運用「捕捉輪廓」（catching print）將男性尺寸分為A、B、D，並刻意跳過C，原因是「認為超過B的人可以直接晉升為D」。

《紐約郵報》報導，懷特近期在社群媒體上爆紅，他以幽默誇張的方式，教女性如何透過外觀觀察男性下半身輪廓，判斷對方的尺寸，相關教學影片累積觀看次數已突破2200萬次。

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懷特稱，這方法的觀察重點在衣著外型的線條變化，而非不當凝視，目的是「賦予女性更多主動權」，讓她們在進入親密關係前，有更多判斷依據。

不過，相關風潮也引發部分男性不滿，批評這種做法「物化男性身體」，並在網路上抨擊懷特及其支持者；支持者則反擊認為，女性長期以來也經常遭受外貌與身體的凝視，如今只是讓男性「體驗相同感受」。

懷特所指的「輪廓」，是男性穿著褲子時，下半身自然形成的隆起輪廓（不論是牛仔褲、西裝褲或運動褲）。他進一步設計出一套簡單分類系統，將觀察到的輪廓分為A、B、D。

A級：拉鍊中段上方有輕微隆起。

B級：隆起較明顯，位置較低。

D級：輪廓延伸較長，甚至超過該區域範圍。

懷特自稱這套方法準確率約達9成，並表示自己多年觀察不同體型男性後歸納出這些經驗。

懷特指出，由於男性身體尺寸通常在親密關係發展前難以得知，這樣的資訊不對稱，可能影響女性的期待與感受。因此他希望透過這種方式「降低未知帶來的不確定性」。

懷特將男性尺寸分為A、B、D。（圖擷取自@datingcoachanwar社群平台「TikTok」）

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