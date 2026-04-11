不是紙紮的！中國遼寧男將賓士車當陪葬品引熱議 官方宣稱「違法」將處理

中國遼寧省有男子將賓士車當陪葬品，相關影片在網路上掀起話題。（圖擷取自微博）

近日中國一則「遼寧有人為逝者用真賓士轎車陪葬」的消息在網路上掀起話題，然而中國相關單位證實，「用真賓士轎車陪葬」涉嫌違反「中國道路交通安全法」、「中國森林法」及「殯葬管理條例」等法律，該區正在嚴肅處理，當事男子也在事後道歉，並在9日埋下當日即挖出。

綜合媒體報導，網路瘋傳的影片中，眾人在一處新修的墓碑周邊，用挖土機挖出巨大的土坑，將一輛掛有「遼*8888*」牌照的黑色賓士S450L吊起，緩慢放入坑中，隨後將土填平，賓士車被掩埋其中，疑似作為陪葬品下葬。據傳疑似一位男性家屬在答謝宴中發言，並稱為現場每名幫忙民眾送上500元人民幣（約新台幣2300元）的紅包。

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遼寧遼陽市弓長嶺區政府10日通報，該區9日發現湯河鎮瓦子溝村存在祭祀過程中更換墓碑、填埋車輛情況後，立即展開核查處置工作。

通報稱，經初步核查，網傳事件金姓當事人因迷信違法違規填埋車輛，「經有關部門批評教育，當事人已深刻認識到錯誤，積極配合整改」。由於當事人涉嫌違反「中國道路交通安全法」、「中國森林法」及「殯葬管理條例」等法律法規，該區正在嚴肅處理。

當事人接受中媒採訪時向大眾致歉，「這個事帶來不好的影響，我表示非常歉意」。

中國遼寧省地方政府通報「用真賓士車當陪葬品」屬違法行為。（圖擷取自微博）

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