《柯南》新片長達「1575分鐘」？ 日本戲院大出包嚇瘋粉絲

日本國民動畫《名偵探柯南》將在今年4月10月，上映第29部劇場版《名偵探柯南：高速公路的墮天使》。（圖擷取自「東宝MOVIEチャンネル」YouTube）

日本國民動畫《名偵探柯南》將在今年4月10日，上映第29部劇場版《名偵探柯南：高速公路的墮天使》（名探偵コナン ハイウェイの堕天使），各地戲院也陸續公布相關資訊。但有網友發現，有戲院在官網發布劇場版的消息，竟備註該作總片長高達「1575分鐘」，畫面一出，迅速引發《柯南》粉絲與網友熱烈討論。

社群平台「X」（前Twitter）名為「ほったま」的日本網友，昨（8）日分享一張截圖，為日本連鎖戲院AEON CINEMA（永旺電影院）官網公布《名偵探柯南》新劇場版的上映消息，然而在片名下方，卻備註這部劇場版需要花1575分鐘（約26小時15分鐘、1天又2小時15分鐘）才能看完，讓原PO傻眼不已，該文也吸引超過160萬人次瀏覽。

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許多網友與《柯南》粉絲留言吐槽，「比哈利波特馬拉松長」、「東京死神要大屠殺喔」、「米花町要全死光了嗎？」、「我屁股被嚇到要離家出走了」、「終於要逼得粉絲在電影院過夜」、「看來這是一部講述你被囚禁超過一天以上的電影」、「看完也真的要變成墮天使☆了」、「時間這麼久了，伏特加他們一定會被逮捕」。

事後原PO補充，AEON CINEMA似乎發現自家官網誤植太誇張的數字，甚至在社群媒體成為熱門話題，已緊急修改片長介紹，變成135分鐘（約2小時又15分鐘）。眾人對此調侃，很慶幸自己不會為了看一部電影，把自己囚禁在戲院一天以上無法出來，還笑說假設劇情若真的那麼長，恐怕會締造《柯南》影史上最多爆炸或破壞場面。

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