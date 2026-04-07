高雄食蟻獸寶寶命名活動 湧入TWICE粉絲狂投「周子蟻」

高雄野森動物學校正在為小食蟻獸寶寶舉辦命名活動，目前由諧音與TWICE台灣成員周子瑜相近的「周子蟻」拿下讚數第一。（圖擷取自IG、「野森動物學校」臉書粉專，本報合成）

高雄市第2座動物園「野森動物學校」，近日為園區小食蟻獸寶寶舉辦公開命名活動，邀請大家發揮創意，為小食蟻獸寶寶取一個可愛又有意義的名字。活動開始後，吸引大批民眾投稿，不過許多網友注意到，目前人氣最高的候選名字，其諧音不僅與南韓人氣女團TWICE台灣成員「周子瑜」相似，甚至還湧入大量TWICE粉絲點讚。

根據野森動物學校臉書粉專貼文，小食蟻獸寶寶命名活動從本月3日開始至下月9日為止，園方請大家寫下「想取的名字」與「命名原因」，等到投稿結束後，按讚數最高的前3名，將獲得小食蟻獸寶寶名字入選資格；至於獲選的名字，將會於一個月內由園方舉辦小食蟻獸寶寶爬樹選名活動，活動時間於粉專另行公告。

請繼續往下閱讀...

另外，園方還補充介紹小食蟻獸寶寶的雙親名字，爸爸名叫吸塵器、媽媽名為吹風機，飼育員綜合雙親特色後提名「延長線」。其他網友則寫下「蟻莫（emo）」、「蟻森（Eason）」、「呆森 （Dyson）」、「史萊姆（Slime）」、「食丹利（stanley）」、「蟻起吃（一起吃）」、「蟻身作則（以身作則）」、「可蟻不可蟻（可以或不可以）」等結合諧音哏與個人想法的趣味名字。

在眾多投稿中，目前由「周子蟻」這個名字以壓倒性按讚數拿下人氣第一名，投稿網友解釋命名原因，與TWICE的周子瑜有關，因為周子瑜曾表示想要飼養食蟻獸，不過這個願望在現實中難以達成，身為粉絲的他想透過這個活動，讓周子瑜有機會圓夢。許多TWICE與周子瑜粉絲得知此事，也為此紛紛湧入留言區為「周子蟻」按讚。

根據高雄野森動物學校公告，這場命名活動從本月3日開始至下月9日為止。（圖擷取自「野森動物學校」臉書粉專）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法