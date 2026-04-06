外國新郎捧花改丟「寶可夢限量卡牌禮盒」 引爆全場男性大亂鬥

國外一名新郎在婚禮尾聲，將一盒人氣限量《寶可夢》卡牌禮盒取代傳統捧花拋擲，引得在場男性親友瘋狂爭奪。（圖擷取自@PokemonTCGIntel 社群平台「X」、@chubfk_ IG，本報合成）

傳統西洋婚禮尾聲，大會由新娘進行「丟捧花」環節，寓意把幸福、喜悅與好運傳遞給下一位未婚人士。然而近日在國外舉辦的一場婚禮，丟捧花不僅改由新郎進行，新郎手中的物品還非常見花束，而是一盒全新未拆封的限量暢銷款《寶可夢》卡牌禮盒，丟出瞬間立即引爆在場男性瘋搶，趣味畫面事後在網上爆紅。

IG一名暱稱「chubfk_」的網友，上月底分享自己參加好友婚禮期間，在現場發生的爆笑插曲。從影片顯示，原PO與一群男性好友，虎視眈眈盯著準備拋出《寶可夢》卡牌禮盒的新郎，當新郎向後拋出禮盒的瞬間，所有人蜂擁而至、不斷來回推擠彼此，甚至還堆疊在一起拚命爭奪，場面看起來既混亂又歡樂。

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這場逗趣的大亂鬥，最終由滿面潮紅的原PO贏得勝利，不過禮盒外包裝因為眾人推擠，變得有些破爛，而他對此笑說，能在這場大亂鬥獲得最終勝利，是他這輩子獲得的最大成就。另外，原PO今（6）日上傳開箱影片，總計開出3張稀有卡牌，其中一張全圖噴火龍，目前收藏市場出價至少3923美元（約新台幣13萬元）。

據了解，影片中的《寶可夢》卡牌禮盒全名是「寶可夢TCG︰超級進化—幻影火焰菁英訓練家禮盒」（Mega Evolution—Phantasmal Flames Elite Trainer Box），為去年11月才開始販售的人氣限量款禮盒。根據寶可夢TCG官網商城資料，一盒總計11包卡牌，售價59.99美元（約新台幣1915元）；至於在二手交易平台的轉賣價格，則是被炒到100至600美元（約新台幣3225至1.9萬元）不等。

相關影片合計吸引逾300多萬人次瀏覽，網友紛紛笑說，「太狂了」、「好像在餵魚」、「興奮到模糊」、「新郎很會做人」、「結婚率有救了」、「男人的快樂就是這麼簡單」、「一盒上千耶，要是我也會搶」、「一群男人開心得像是AI複製貼上」、「必須搶吧，寶可夢卡比股票還好賺！」、「應該整盒打開撒空中，獨樂樂不如眾樂樂」、「看後面那群飢渴的朋友，就知道寶可夢多重要」。

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原PO今日上傳開箱影片，總計開出3張稀有卡牌，其中一張全圖噴火龍，目前收藏市場出價至少3923美元（約新台幣13萬元）。（圖擷取自@chubfk_ IG，本報合成）

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