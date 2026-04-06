為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 蒐奇

    外國新郎捧花改丟「寶可夢限量卡牌禮盒」 引爆全場男性大亂鬥

    2026/04/06 21:28 即時新聞／綜合報導
    國外一名新郎在婚禮尾聲，將一盒人氣限量《寶可夢》卡牌禮盒取代傳統捧花拋擲，引得在場男性親友瘋狂爭奪。（圖擷取自@PokemonTCGIntel 社群平台「X」、@chubfk_ IG，本報合成）

    國外一名新郎在婚禮尾聲，將一盒人氣限量《寶可夢》卡牌禮盒取代傳統捧花拋擲，引得在場男性親友瘋狂爭奪。（圖擷取自@PokemonTCGIntel 社群平台「X」、@chubfk_ IG，本報合成）

    傳統西洋婚禮尾聲，大會由新娘進行「丟捧花」環節，寓意把幸福、喜悅與好運傳遞給下一位未婚人士。然而近日在國外舉辦的一場婚禮，丟捧花不僅改由新郎進行，新郎手中的物品還非常見花束，而是一盒全新未拆封的限量暢銷款《寶可夢》卡牌禮盒，丟出瞬間立即引爆在場男性瘋搶，趣味畫面事後在網上爆紅。

    IG一名暱稱「chubfk_」的網友，上月底分享自己參加好友婚禮期間，在現場發生的爆笑插曲。從影片顯示，原PO與一群男性好友，虎視眈眈盯著準備拋出《寶可夢》卡牌禮盒的新郎，當新郎向後拋出禮盒的瞬間，所有人蜂擁而至、不斷來回推擠彼此，甚至還堆疊在一起拚命爭奪，場面看起來既混亂又歡樂。

    這場逗趣的大亂鬥，最終由滿面潮紅的原PO贏得勝利，不過禮盒外包裝因為眾人推擠，變得有些破爛，而他對此笑說，能在這場大亂鬥獲得最終勝利，是他這輩子獲得的最大成就。另外，原PO今（6）日上傳開箱影片，總計開出3張稀有卡牌，其中一張全圖噴火龍，目前收藏市場出價至少3923美元（約新台幣13萬元）。

    據了解，影片中的《寶可夢》卡牌禮盒全名是「寶可夢TCG︰超級進化—幻影火焰菁英訓練家禮盒」（Mega Evolution—Phantasmal Flames Elite Trainer Box），為去年11月才開始販售的人氣限量款禮盒。根據寶可夢TCG官網商城資料，一盒總計11包卡牌，售價59.99美元（約新台幣1915元）；至於在二手交易平台的轉賣價格，則是被炒到100至600美元（約新台幣3225至1.9萬元）不等。

    相關影片合計吸引逾300多萬人次瀏覽，網友紛紛笑說，「太狂了」、「好像在餵魚」、「興奮到模糊」、「新郎很會做人」、「結婚率有救了」、「男人的快樂就是這麼簡單」、「一盒上千耶，要是我也會搶」、「一群男人開心得像是AI複製貼上」、「必須搶吧，寶可夢卡比股票還好賺！」、「應該整盒打開撒空中，獨樂樂不如眾樂樂」、「看後面那群飢渴的朋友，就知道寶可夢多重要」。

    相關新聞請見：

    夢幻逸品！1999年寶可夢噴火龍卡片 逾1200萬元成交

    比Kobe、喬丹神卡還狂！ 史上最貴「皮卡丘」創5.16億天價

    《寶可夢》人氣卡牌組開賣！好市多湧現「暴力互毆」搶購潮

    美國遊戲商店爆插隊買寶可夢卡鬥毆 1男遭刺傷2嫌涉重罪被捕

    差點當垃圾丟掉！英國阿公24年前買的寶可夢卡 3千多元漲至76萬

    靠皮卡丘賺錢！36歲機師變身「寶可夢大師」 卡牌收藏價值破6400萬元

    原PO今日上傳開箱影片，總計開出3張稀有卡牌，其中一張全圖噴火龍，目前收藏市場出價至少3923美元（約新台幣13萬元）。（圖擷取自@chubfk_ IG，本報合成）

    原PO今日上傳開箱影片，總計開出3張稀有卡牌，其中一張全圖噴火龍，目前收藏市場出價至少3923美元（約新台幣13萬元）。（圖擷取自@chubfk_ IG，本報合成）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播