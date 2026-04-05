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    受金銀上漲影響 日本金澤賣掉火化剩餘骨灰收益翻倍

    2026/04/05 11:42 即時新聞／綜合報導
    日本石川縣金澤市將火化遺體後的「剩餘骨灰」賣出，受到金價、銀價上漲影響，2025年收益翻倍。金條示意圖。（彭博）

    日本石川縣金澤市將火化遺體後的「剩餘骨灰」賣出，受到金價、銀價上漲影響，2025年收益翻倍。金條示意圖。（彭博）

    日本石川縣金澤市所經營的火葬場，在火化骨灰入罈由家屬領走後，所殘留的「剩餘骨灰」可能還存在貴金屬，金澤市方面會出售補貼火葬場營運所需，受到金價、銀價上漲影響，2025年收益為496萬日圓（約新台幣99萬元），比2024年高出1倍多。

    《北國新聞》報導，剩餘骨灰包含人骨碎片、陪葬品殘留物、假牙和人工骨骼的金、銀、鈀、鈦等金屬，日本《墓地埋葬法》並未規定該如何處理，因此一般是由地方政府自行決定。

    金澤市經營著2座火葬場，從2021年開始出售剩餘骨灰，當年一次性處理完過去27年累積的份量，一共入帳5166萬日圓（約新台幣1035萬元），2022年為315萬日圓（約新台幣63萬元），2023年170萬日圓（約新台幣34萬元），2024年220萬日圓（約新台幣44萬元），2025年在火化遺體數量沒有太多變動的情況下，翻倍來到496萬日圓。

    除了金澤市之外，石川縣的七尾市、中能登町也採取相同做法，賣掉剩餘骨灰來補貼火葬場，但由於這可能會影響到死者家屬，因此許多地方政府都保持謹慎態度，尚未決定是否跟進。

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