草屯「牛王墓」有人拜 還有人專程來拍照

「牛王墓」是一隻趴著的水牛，外型特別，有人還特別前往拍照。（詹學強提供）

今天是清明節，不少民眾仍選這天掃墓，南投縣草屯鎮第三公墓有座很特別的「牛王墓」，墓碑刻著「奉祀天上大力士菩蕯牛王神位」，墓塚是水牛造型，不僅引起掃墓民眾的注意，也有網友專程來拍照，據地方人士透露，1987年地方為重建月眉厝百姓公廟，整地發現土坑中有數隻牛骨，善心人士在公墓重葬、立碑，將牛神格化，祈求守護地方。

草屯鎮這座特別的「牛王墓」，位在草屯鎮碧興路附近的第三公墓內，與其他墓相鄰，掃墓的民眾經過，都會被白色水牛的墓塚吸引，住在彰化縣的詹學強即看到有人PO文按圖索驥，騎機車來探看並拍照。詹學強說，「牛王」過去是在漫畫看到，想不到離自己那麼近的地方就看得到。

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據草屯地方人士透露，「牛王墓」是1987年造的，已有39年歷史，當年因為地方要重建月眉厝百姓公廟，進行整地時，發現一個土坑，挖開土坑發現裡面有好幾隻完整的牛骨，因此有善心人士出錢造墓，重葬牛骨。

地方民眾說，草屯鎮月眉厝八七水災洪水泛濫，土坑內發現的牛骨是當時貓羅溪水暴漲，水淹月眉厝聚落，有些家戶的牛被水淹死，漂流至第三公墓月眉厝百姓公廟，民眾就地掩埋，數十年後發現重葬，將牛神格化，以祈求「牛王」守護地方。

這座墓的外型是一隻趴著的水牛，墓碑刻著「奉祀天上大力士菩蕯牛王神位」，落款是「草屯鎮民敬立」，環境有人在整理，且會有人來拜，香爐上有燒香後留下的香腳。

「牛王墓」環境有人整理，墓碑上刻著「天上大力士菩薩牛王神位」字樣。（詹學強提供）

牛王墓與其他墓相鄰。（詹學強提供）

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