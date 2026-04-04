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    美國「蘇格」創最長壽鴿子紀錄 飼主約定50歲吃貝果

    2026/04/04 16:35 即時新聞／綜合報導
    寵物白鴿「蘇格」以44歲又72天的高齡，獲得金氏世界紀錄認證，成為全球「人工飼養最長壽的鴿子」。（圖擷自金氏世界紀錄官網）

    寵物白鴿「蘇格」以44歲又72天的高齡，獲得金氏世界紀錄認證，成為全球「人工飼養最長壽的鴿子」。（圖擷自金氏世界紀錄官網）

    美國田納西州77歲男子奧倫德（Dewayne Orender）擁有一份世上最特別的友誼。每天早上9點，他會準時掀開鳥籠的覆蓋布，喚醒他的寵物白鴿「蘇格」。這隻白鴿不僅是他的生活重心，更在去年9月4日以44歲又72天的高齡，正式獲得金氏世界紀錄認證，成為全球「人工飼養最長壽的鴿子」，比起前紀錄保持者足足多15歲。

    據金氏世界紀錄官網顯示，這段緣分始於1981年，奧倫德當時從友人手中獲贈一隻魔術秀退役的公鴿，隨後又買了一隻母鴿作伴，沒想到幾週後在籠中意外發現2顆蛋，蘇格就是其中之一。奧倫德笑說：「我當時沒想過牠們會孵化，但蘇格就這樣來到了世界。」

    身處音樂產業超過50年的奧倫德說，蘇格是個不折不扣的「樂迷」，每當旋律響起，牠就會跟著節拍踏步。奧倫德甚至將蘇格的照片放進自己的音樂MV中，更稱呼牠是歌曲《God’s Spotlight》的共同創作者，因為這首歌的靈感正是源自於這隻愛鳥。

    除了音樂，兩位「老友」的日常休閒是窩在沙發上看電視，包括《早安美國》、《凱莉克萊森秀》。奧倫德笑說，他們也喜歡一起看烹飪節目，每當食譜提到「Sugar（糖）」時，蘇格會以為主持人在叫牠。

    據了解，一般鴿子的平均壽命約為20年，蘇格卻活出2倍以上的壽命。奧倫德表示，若蘇格能順利迎來50歲生日，要準備蘇格最愛的全麥貝果和爆米花慶祝。

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