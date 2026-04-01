愚人節限定？手撕日曆「4月1日大留白」 網笑翻：藏彩蛋

傳統撕頁式日曆在愚人節當天的版面設計「與眾不同」。（圖由民眾提供）

4月1日愚人節向來是民眾發揮幽默與創意的日子，不少企業或機構也會在這天推出別出心裁的設計，為日常生活增添趣味，今年就有民眾發現，1款傳統撕頁式日曆在4月1日當天的版面設計「與眾不同」，引發網路熱議，或許正如網友笑說，「被日曆騙一次，也算是愚人節該有的儀式感吧」。

從照片中可見，該日曆翻至4月1日頁面時，除了中央醒目的「1」字樣與基本日期資訊外，下方原本通常會印有農民曆宜忌、吉時或相關說明的區域，竟然留下一大片空白，幾乎沒有任何文字或資訊，與其他日期頁面相比，顯得格外「乾淨」，也讓人一眼就察覺異狀。

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不少網友看到後會心一笑，直呼「這就是愚人節限定版吧」、「連日曆都在開玩笑」，認為這樣的設計正好呼應愚人節「留白、想像、惡作劇」的精神。也有人表示，過去的日曆多半中規中矩，少有如此巧思，今年這樣的小變化反而讓人印象深刻。

此外，也有民眾從實用角度解讀，認為留白設計或許是刻意讓使用者自行書寫備註，或象徵「這一天什麼都可能發生」，增添互動感，不過更多人仍傾向將其視為設計者的幽默安排，畢竟愚人節本就充滿各種出其不意的巧思，在生活步調緊湊的現代社會，這類不經意的幽默設計，往往更能讓人放鬆心情。

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