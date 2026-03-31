水豚變橘子塔！弟弟神手疊5顆 牠全程佛系不動萌翻網

宜蘭知名農場1名弟弟在水豚頭上玩橘子疊疊樂，畫面十分溫馨療癒。（圖由@tommy30307/Threads授權提供）

水豚（Capybara）以呆萌、佛系、情緒穩定著稱，其溫和友善的魅力療癒不少人。近日，1名遊客在宜蘭知名親子農場拍下的1段「水豚疊疊樂」影片，在Threads上瘋傳，至今已累積超過72萬次瀏覽與7.3萬人按讚。

影片中，1名年幼的弟弟在眾多遊客的圍觀下，正專注地對水池裡1隻水豚進行「橘子大挑戰」。只見弟弟手腳俐落且小心翼翼地將橘子一顆顆往水豚寬闊平坦的頭頂上放，最終竟然成功穩穩疊起了5顆橘子。

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令人驚嘆的是，這隻水豚全程展現了極致的「卡皮巴拉（Capybara）精神」，不僅眼皮都沒眨一下，更像是完全沒發現頭頂異樣般，乖巧配合演出，場面既溫馨又療癒。

畫面曝光後網友紛紛留言笑翻，「一時分不清是人厲害還是水豚厲害」、「本來在讚嘆弟弟很厲害疊得很穩，鏡頭拉近……他在水豚頭上疊啦！」、「禁止動物表演，但禁止不了動物想配合表演」、「卡皮巴拉卡認真，卡皮巴拉卡打拚」、「明明可以在家玩疊疊樂 卻執意出門看水豚」、「說過好幾次，不要這樣放橘子在水豚頭上，這樣會讓水豚頭上有很多橘子」。

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