日本人吐槽「美國人既白癡又天才」 馬斯克、逾5700萬網友狂點頭

日本網友分享自己在美國航空展看到相當無俚頭的設計，吐槽美國人「既是白痴又是天才」，貼文意外在網上爆紅。（圖擷取自@girlmeetsNG 社群平台「X」）

討論各國人的性格、習性、特色等議題，一直是網路熱門話題之一。一名移民美國的日本男子，先前帶孩子去看航空展，結果看到讓相當無俚頭的奇葩設計，事後他發文感慨「美國人既是白痴又是天才」（アメリカ人ってバカだけど天才），未料貼文意外在網路爆紅，還釣出全球首富馬斯克（Elon Musk）與一票美國人留言狂點頭。

社群平台「X」（前Twitter）名為「山口慶明」的日本網友，29日分享2021年帶孩子去看美國航空展的趣聞。山口慶明回憶，活動期間現場跑道突然出現一台被裝有噴射發動機的校車，正當他感到困惑時，校車下一秒就已直直往前衝，由於這台車被改裝後最高時速可達590公里，無法用一般煞車停下，因此車尾還額外裝了3個降落傘減速。

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山口慶明直言，當他看完如此跳脫常識又誇張的演出後，腦海中瞬間浮現「美國人既是白痴又是天才」（Americans are idiots but also geniuses）的感想。其貼文與影片曝光後，不僅引起日本網友熱議，還吸引不少美國網友留言，絕大多數都是讚賞山口慶明對美國人很貼切的評價，就連馬斯克也轉發他的貼文笑說「很準確」（Accurate）。

其他美國網友表示，「沒有傻氣，就成不了天才」、「我完全不覺得這是在侮辱美國人，我們常這樣形容自己，這像是一種榮譽勳章」、「你精準捕捉到美國精神的精髓『魯莽的創造力』，我們敢去挑戰那些聽起來愚蠢至極或危險到不可能成功的事，最後總能奇蹟般地成功」、「美國文化中有一條重要原則『別太把自己當一回事』，許多偉大的發現都源自意外或荒謬的行為，因此只要不受到嚴重傷害，我們都樂於嘗試」。

目前相關貼文合計吸引超過5700萬人次瀏覽，美日2國網友調侃，這是是少數讓美日達成共識，甚至跨越語言、和平交流的絕妙貼文，「看得出來美國人真的很喜歡日本的吐槽文化」、「能夠尊重不同的文化，彼此分享的笑點，真是太好了」、「這證明2國民族都具備自我批判和善意玩笑的能力，相當難能可貴」、「我認識的美國人大多很幽默，也不吝嗇自嘲，相較之下，如果中國人被別人這樣說，就會開始瘋狂出征攻擊」。

突然アメリカ人に日本語のツイートが読まれるようになり、アメリカ人のこと「バカ（だけど天才）」とか書いてマズい怒られる…と思ったら"Americans are idiots but also geniuses"に対しperfect、so true、the best description of Americans、That is a fair description of us等のコメントが並び最高 https://t.co/OYYm2qcETx pic.twitter.com/G6if87xpSY — 山口慶明 （@girlmeetsNG） March 29, 2026

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