日本奈良鹿跑到大阪適應良好 大阪市長讚：牠很會「飯撒」

疑從奈良公園西征到大阪的「迷鹿」，聽到人聲會主動靠近，十分親人。（圖擷取自@yokoyama_hide社群平台「X」）

在日本被譽為「神明使者」的奈良鹿，近期爆發「翻山西征潮」，多頭鹿隻跨越30公里出沒於大阪街頭，甚至直逼梅田鬧區，奈良縣知事山下真明確表示，不打算接回，有隻「迷鹿」還被安置在大阪府能勢町的溫泉設施「能勢溫泉」，今（28日）大阪市長橫山英幸前往該地視察，發現這隻「迷鹿」不僅親人，甚至很會「飯撒」（粉絲服務）。

《共同通信社》報導，能勢溫泉目前安置了在24日闖入大阪市城東區的一處警察設施，於隔日被捕獲的「迷鹿」，並在昨（27日）交由具有飼養經驗的設施接收。由於牠對人類相當習慣，因此懷疑牠是來自鹿群眾多的奈良市奈良公園。

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大阪市長橫山英幸在今日前往能勢溫泉視察，這隻鹿沿著飼養區的柵欄走動，看起來相當有精神，且牠看到人就會主動靠近；當橫山英幸出聲呼喚牠時，「迷鹿」也會主動回應。

因此橫山英幸誇這隻鹿「服務精神很旺盛呢」。目前能勢溫泉正在著手考慮對外開放，橫山英幸也對未來能吸引大量訪客表示期待。

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