香港最難吃的伴手禮非它莫屬！ 網齊推：一盒傳三代、人走餅還在

「嘉頓雜餅」是香港人一致認可最難吃的香港伴手禮。（圖擷取自社群平台「Threads」）

有些人出國會給職場同事、主管帶伴手禮，通常會帶好吃、好用的，但也有些時候會想帶點「特別難吃」的伴手禮給老闆嚐嚐。日前有位網友在社群平台發文詢問香港「最難吃最爛的伴手禮是什麼」，沒想到香港網友異口同聲推薦「嘉頓雜餅」，更補充「朋友送過差點翻臉」、「相傳耶穌當年用5罐嘉頓雜餅，餵飽了5千人」，現在令挑戰心旺盛的台灣人躍躍欲試，好奇「有多難吃」。

嘉頓雜餅為香港嘉頓有限公司生產的經典綜合餅乾，以紅色金屬罐包裝，主要在農曆新年期間銷售。經典款淨重1340克，內含8種不同口味、共176塊餅乾，因份量巨大，常戲稱為「送禮惡夢」或「新年防災儲備」。

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有香港網友提到，看起來很多人買來送禮，但其實「只有1個人買過」然後收到的都轉送他人，一直傳來傳去而已、更有網友推薦嘉頓雜餅是「防災儲備糧食」，萬一地震被埋在地下，靠它和水可以撐1個月、還有網友提到，由於份量超大，收到保證不爽，一定吃不完「人死餅還在，一罐傳三代」。

現居台灣的香港插畫家茶里曾為「嘉頓雜餅」做影片宣傳有「多困難吃」。雖然香港人通常很冷漠，但只要送「嘉頓雜餅」絕對會激動得暴跳如雷，因為這罐餅乾是出了名的「很難吃完」，在寸土寸金的香港，送別人一罐吃不完又佔空間的「嘉頓雜餅」，無疑是場感情的試煉。

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