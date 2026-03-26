世界最小黃金毛蟹！0.2公分細膩雕工活靈活現

台灣豪芒雕刻名家陳逢顯最新作品，0.2公分的黃金毛蟹。（陳逢顯提供）

新北市店碧潭堰整建有成，新設置的魚道成為魚蝦蟹等生物洄游的熱門通道，台灣毫芒雕名家陳逢顯，有感新店溪流域推動保育有成，毛蟹大量現蹤，為河川注入嶄新生命力，他以極限工藝創作「世界最小黃金毛蟹」，尺寸僅0.2公分，細膩呈現毛蟹八字步足與兩隻高舉的大螯，結構比例精準，神韻靈動可愛。

觀賞陳逢顯的毛蟹作品，必須透過在放大鏡欣賞，可見其肢節轉折與蟹殼紋理的細緻刻畫，兩隻毛蟹對望而立、雙螯相握，彷彿彼此致意，展現溫馨互動的情境，陳逢顯表示，整件作品歷時6個月反覆琢磨雕刻完成。

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陳逢顯指出，螃蟹的諧音為「謝」，藝術家巧妙運用此文化寓意，將兩隻毛蟹設計為握手姿態，象徵「謝謝」，傳達友誼、禮貌與感恩之情。在自然生態復育成功之際，以藝術語彙向天地致謝，也向默默守護河川的人們表達敬意。

陳逢顯表示，0.2公分的黃金毛蟹幾乎可說是手作金工的極限藝術，黃金質地柔軟卻易變形，在極微尺度下雕刻更需精準控制力道與角度，稍有偏差即前功盡棄。他強調，這樣的純手工毫芒雕刻，在技術與精神層面都已達到巔峰挑戰，可謂突破想像的藝術境界。

目前，「世界最小黃金毛蟹」於陳逢顯毫芒雕刻館正式展出，吸引不少民眾慕名前往觀賞，參觀者在顯微放大設備前細看作品，感受其精細程度與創意巧思，從碧潭溪流的自然生命力，到毫芒之間的人文溫度，這件微小卻震撼的藝術創作，正悄然述說著生態重生與匠心精神交織的動人故事。

台灣豪芒雕刻名家陳逢顯最新作品，0.2公分的黃金毛蟹。（陳逢顯提供）

台灣豪芒雕刻名家陳逢顯最新作品，0.2公分的黃金毛蟹。（陳逢顯提供）

台灣豪芒雕刻名家陳逢顯最新作品，0.2公分的黃金毛蟹。（陳逢顯提供）

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