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    重現「人鍊救狗」的感動！ 哈薩克紀念雕像落成

    2026/03/25 19:38 即時新聞／綜合報導
    「人鍊救狗」紀念雕像3月18日落成。（擷取自Threads@prysayran）

    「人鍊救狗」紀念雕像3月18日落成。（擷取自Threads@prysayran）

    十年前感動全球的團結救狗事蹟，如今化作永恆的藝術地標！哈薩克阿拉木圖的賽蘭水庫，一座金屬雕像近日落成，重現2016年的「人鏈救狗」現場，象徵著人類在危難時刻的無私團結與互助精神。

    根據《Kursiv》報導，事件起源於十年前一隻受驚的小黑狗，不慎掉入哈薩克阿拉木圖（Kazakhstan，Almaty）賽蘭水庫（Sayran reservoir）的洩洪道中。當時一名勇敢的年輕人見狀，奮不顧身地沿著陡峭且濕滑的護岸爬下救援，雖然成功接應到小黑狗，卻發現坡度過於陡峭，加上水流湍急，單憑一人之力根本無法重回岸上，現場情況一度陷入僵持。

    眼見人狗受困，岸邊素不相識的圍觀民眾，卻並未袖手旁觀。眾人自發性地手拉著手、搭起人鏈，一個接一個地向斜坡下延伸，最終成功將年輕人與小黑狗平安拉回岸上。這段驚險又溫馨的過程被路人拍下，影片隨即在網路上瘋傳，光是《每日郵報》（Daily Mail）的臉書專頁，就累積超過1500萬次觀看，全球各大媒體也爭相報導這樁美談。

    事隔十年，為了定格這件暖心事蹟，其紀念雕像也於今年3月18日落成，生動刻畫群眾緊握手臂、合力救人的感人瞬間。

    雕塑銘文指出，其創建理念在於互助與團結，藉由人形手牽著手連成一線的設計，象徵著在克服挑戰時應互相支持，並攜手並肩、齊心協力。阿拉木圖市政府也表示，這座雕塑不僅是為了紀念當年的感人時刻，更提醒市民與遊客，當人們願意放下隔閡、齊心協力時，所產生的能量足以克服任何艱難險阻。

    市政府補充，該計畫皆為私人全額贊助，未動用任何城市預算，並且也已獲得公共空間發展局的核准。

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