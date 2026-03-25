重現「人鍊救狗」的感動！ 哈薩克紀念雕像落成

「人鍊救狗」紀念雕像3月18日落成。（擷取自Threads@prysayran）

十年前感動全球的團結救狗事蹟，如今化作永恆的藝術地標！哈薩克阿拉木圖的賽蘭水庫，一座金屬雕像近日落成，重現2016年的「人鏈救狗」現場，象徵著人類在危難時刻的無私團結與互助精神。

根據《Kursiv》報導，事件起源於十年前一隻受驚的小黑狗，不慎掉入哈薩克阿拉木圖（Kazakhstan，Almaty）賽蘭水庫（Sayran reservoir）的洩洪道中。當時一名勇敢的年輕人見狀，奮不顧身地沿著陡峭且濕滑的護岸爬下救援，雖然成功接應到小黑狗，卻發現坡度過於陡峭，加上水流湍急，單憑一人之力根本無法重回岸上，現場情況一度陷入僵持。

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眼見人狗受困，岸邊素不相識的圍觀民眾，卻並未袖手旁觀。眾人自發性地手拉著手、搭起人鏈，一個接一個地向斜坡下延伸，最終成功將年輕人與小黑狗平安拉回岸上。這段驚險又溫馨的過程被路人拍下，影片隨即在網路上瘋傳，光是《每日郵報》（Daily Mail）的臉書專頁，就累積超過1500萬次觀看，全球各大媒體也爭相報導這樁美談。

事隔十年，為了定格這件暖心事蹟，其紀念雕像也於今年3月18日落成，生動刻畫群眾緊握手臂、合力救人的感人瞬間。

雕塑銘文指出，其創建理念在於互助與團結，藉由人形手牽著手連成一線的設計，象徵著在克服挑戰時應互相支持，並攜手並肩、齊心協力。阿拉木圖市政府也表示，這座雕塑不僅是為了紀念當年的感人時刻，更提醒市民與遊客，當人們願意放下隔閡、齊心協力時，所產生的能量足以克服任何艱難險阻。

市政府補充，該計畫皆為私人全額贊助，未動用任何城市預算，並且也已獲得公共空間發展局的核准。

This is what humanity is all about….



This video tells a deeply moving story from Almaty. In 2016, a helpless dog fell into the Sayran Reservoir, trapped by the smooth concrete banks with no way to climb out.



A young man saw the struggle and jumped in to help, but he couldn't… pic.twitter.com/QN4z38vRD1 — PROTECT ALL WILDLIFE （@Protect_Wldlife） March 23, 2026

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