英航乘客猝死遺體放「加熱」備餐區13小時！香港機師曝內幕

停在倫敦希斯洛機場停機坪上的英國航空飛機。（法新社資料照）

英國航空日前傳出將機上猝逝乘客遺體安置在機艙備餐區，該處地板設有發熱系統，飛行長達13小時，引發爭議。曾處理類似情況的香港專業飛行員協會主席張敬龍今（23）表示，考量降落後取證等問題，一般而言，若航班有空位，會先安排鄰近乘客換位置，「盡量不碰到就不碰，可以不動它（遺體）就不動。」

綜合港媒報導，事發本月15日，編號BA32航班載有逾330名乘客由香港前往倫敦，1名60多歲女乘客在起飛1小時後離世，機長認為事件非緊急情況，因此決定繼續航程，並由空服員將遺體轉移至機艙後段的廚房安置，其後航行了13小時才抵達目的地，有乘客投訴，臨近降落時聞到惡臭。

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對此，張敬龍以自己曾在某歐洲航空公司的工作經驗指出，航班如有空位，會先安排其身旁的乘客換位置，並為遺體戴上墨鏡、包裹毛毯，在抵達目的地時才處理。他提到，機組人員會盡量不碰到遺體，待法醫等人員登機確認離世，警方則會調查是否有可疑，期間乘客需暫留機上。

就這次英航事件，他認為因為航班客滿，機組人員不同意將遺體移往廁所，最終移往備餐區發熱的地板上，也由於機組人員可能不了解相關裝置，或未想到上班時需處理遺體，未有心理準備，會做出這樣的安排是「沒辦法中的辦法」。

至於機上還有沒有其他地方可以安置？張敬龍指，一般不會使用機組人員的休息區，而他們也無法進入貨艙。如機上沒其他空位，將遺體抬到廁所反鎖，「隔離」遺體也是因應醫療衛生的另一作法。

張敬龍重申航空公司指引清楚，如突發乘客不適情況，機組人員會詢問機上乘客是否有醫療背景人士，若乘客「有得救」，機長便會將飛機降落在鄰近機場或返航，如已離世，可決定繼續行程或返航。不過，由於飛機有落地重量限制，如選擇返航需先在空中放油；如選擇降落鄰近機場，也需考慮能否重新加油及安置乘客和時間等問題，需作整體風險管理。

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