媽塞「1億日圓」零用錢！日網友看袋子笑中帶淚 萬人動容

日本一名網友分享，從媽媽手中拿到一份號稱有1億日圓的零用錢，引起大批網友熱烈討論。（圖擷取自@lao0928 社群平台「X」，本報合成）

有些父母哪怕孩子長大出社會，只要孩子一回家，就會瘋狂投餵各種食物、偷偷塞零用錢或生活用品。日本一名網友分享，他從媽媽手中拿到一份號稱有1億日圓（約新台幣2011萬元）的零用錢，即便知道誇張的金額是媽媽的幽默惡作劇，但背後原因仍讓他相當感動，該文一出，溫暖母愛也令無數網友動容。

社群平台「X」（前Twitter）名為「保護猫ラオと不器用男。」的日本網友，從去年9月開始定期分享自己收養的流浪小奶貓成長點滴，不過在今（22）日上午，他曬出一份被摺疊過、裝在透明塑膠袋的2萬日圓紙鈔，塑膠袋上面還用黑筆寫著一段話，「這裡有1億（日圓），拿去買點好吃的、打起精神來吧！！」。

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原PO表示，這是他從媽媽手中拿到的零用錢，雖然實際拿到的金額沒那麼多，但他仍感受到媽媽毫無保留的愛與鼓勵。貼文發布後，吸引超過580萬人次瀏覽、25萬人按讚，一些網友指出，據說如果把用這種摺疊方式的紙鈔放入錢包，就能獲得永遠不會缺錢的祝福；還有一些網友調侃，如果原PO真的從媽媽手中拿到1億日圓，恐被會被稅務署盯上，並要求原PO交納約5000萬日圓（約新台幣1005萬元）的贈與稅。

其他備受感動的網友則表示，「母愛滿滿的媽媽」、「我好羨慕啊，能有這麼可愛又調皮的親生媽媽」、「充滿母親的幽默和善良，比真金白銀更珍貴」、「這是澀澤榮一與福澤諭吉（1萬日鈔人物）無法帶來的溫暖感情」、「在艱難時刻有人能用如此輕鬆愉快的方式鼓勵自己，真的會讓人覺得生活還是可以繼續下去」、「任何人被這樣對待都會忍不住哭出來，我希望有一天你能為你的母親帶來超過1億倍的幸福」。

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