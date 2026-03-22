真的只有12歲？日本「小學生辣妹」超成熟畢業照轟動全網

自稱「小學生辣妹」的日本女網紅Rumina，近日分享自己的小學畢業照，引發許多網友議論。（圖擷取自@rumina_510 社群平台「X」，本報合成）

每年3月是日本校園畢業季，社群平台這段時間也會出現許多學生分享各式各樣的畢業照。一名自稱「小學生辣妹」（小学生ギャル）的女網紅，近日分享自己的畢業照，她全身閃亮亮、看起來十分華麗的粉紅色制服與飾品，吸引大批網友關注，超出一般12歲小學生的超成熟外貌，也成為眾人熱烈討論話題。

據了解，社群平台「X」（前Twitter）名為「るみな（Rumina）」的日本女網友，過去就曾多次掀起各界議論。綜合日媒報導，Rumina過於成熟的外貌與打扮，與她對外公布的年齡相差甚遠，而吸引節目邀請她參加「年齡不詳的美女」的主題活動，現場來賓得知她還在就讀國小6年級時，對此驚呼不已，直言完全看不出來是小學生。

請繼續往下閱讀...

另外，Rumina的X帳號平時是由母親負責管理與發文，母女也經常在該平台分享五花八門的辣妹系穿搭或裝扮，Rumina展現超出一般同齡人外貌與氣質的強烈反差感，吸引不少粉絲與網友追蹤。不過Rumina曾在受訪時透露，她平時最喜歡和朋友一起去公園盪鞦韆，並主動分享素顏時可愛又清純的照片，鮮明對比讓許多觀眾議論紛紛。

今年3月19日，Rumina母親發文分享女兒正式從小學畢業的消息，並透露女兒入學時身高只有120公分，現在已長到154公分，感慨女兒真的長大了。另外，Rumina母親還附上3張照片，只見把頭髮挑染成粉紅色的Rumina，穿著一套超吸睛的亮粉紅色制服、白色泡泡襪與恨天高厚底鞋，還穿戴華麗的假指甲與耳環，並化著有些濃厚的妝容。

圖文發布後，吸引近360萬人次瀏覽，網友們除了留言祝福Rumina「畢業快樂」，也討論起她的實際年齡與外型呈現的驚人反差，「這個應該是媽媽吧？」、「好像平成時代的109辣妹」、「失禮了，我還以為您是一位30多歲的女士」、「照片看起來比較成熟，我還失禮的想說『這人在說什麼啊？』，原來真是小學生，非常抱歉」。

Rumina過去受邀上節目，外貌與真實年齡的強烈反差感，令現場來賓感到相當震驚。（圖擷取自@rumina_510 社群平台「X」）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法