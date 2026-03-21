地表最強指力！巴基斯坦男大拇指伏地挺身1分鐘66次破紀錄

巴基斯坦經認證運動員阿爾沙德他日前在短短60秒內，僅用「2根大拇指」支撐全身，且在單腳懸空的狀態下，做66下伏地挺身，成功刷新金氏世界紀錄。（圖擷取自金氏世界紀錄官網）

指尖也能撐起一片天！巴基斯坦經認證運動員阿爾沙德（Muhammad Arshad）再次挑戰人類體能極限，他日前在短短60秒內，僅用「2根大拇指」支撐全身，且在單腳懸空的狀態下，狂做66下伏地挺身，成功刷新金氏世界紀錄，這是他第3度打破該項紀錄，相當驚人。

據金氏世界紀錄官網18日發布消息指出，阿爾沙德挑戰的項目為「1分鐘內單腳抬高、大拇指伏地挺身（Push-up）次數」。這項挑戰不僅考驗指力，更要求核心肌群的極致穩定。據挑戰規則，懸空的那條腿必須嚴格保持90度彎曲，任何微小的晃動或角度偏差，都可能導致挑戰無效。阿爾沙德坦言，「拇指伏地挺身是最困難且罕見的訓練項目之一，需要非凡的力量、平衡感與心理素質，正是這種獨特性吸引了我。」

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他回憶訓練過程最艱難的部分，是在極度疲憊的情況下仍須維持平衡，同時遵守時間限制。

阿爾沙德成長於巴基斯坦旁遮普省維哈里的一個小村莊，連基本的運動設施都極為有限。不過，阿爾沙德決心無論處境如何都要提升自我，反而利用徒手訓練打下基礎。

阿爾沙德說，「我希望讓世界看到，只要懷抱熱忱、勤奮努力且意志堅定，即使資源有限，依然能夠獲得全球認可。」

據了解，阿爾沙德累計至今已獲得超過14座金氏世界紀錄獎座。他專攻極高難度的伏地挺身變體，包括1分鐘內雙手大拇指伏地挺身89下、1分鐘內四指伏地挺身101下，甚至在背部負重40磅的情況下，1分鐘內還能完成70下指尖伏地挺身。此外，他在3分鐘內單手伏地挺身更高達177下。

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