小屁貓上演「世界最和平互毆」 開打全程萌翻百萬網友

日本飼主分享2隻愛貓上演「世上最和平的互毆」的影片，吸引貓奴關注與討論。（圖擷取自@___u__ra__ra___ 社群平台「X」，本報合成）

毛小孩日常生活中，即便跟同伴感情再好，仍不免與對方打鬧。日本一名飼主分享，平時形影不離的2隻愛貓，突然在客廳大打出手，不斷用毛茸茸的小手互相抓撓對方，飼主將這場毫無殺傷力的打鬧，評為「世上最和平的互毆」，影片曝光後，瞬間逗樂大批網友。

據悉，這名飼主時常透過社群平台「X」（前Twitter），分享愛貓「山藥泥」（とろろ）與「烏菈菈」（うらら）的生活點滴。本月16日，他曬出2隻貓咪最新打鬧的影片，只見2貓用後腳站起來後，伸出貓爪不斷抓撓對方毛髮，後來同時休戰數秒，才再度開啟新一輪互打。原PO指出，愛貓們平時感情很好，偶爾才會加上演貓拳大戰。

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影片發布後，吸引近150萬人次瀏覽，不少網友留言笑說，「貓咪連幹架都這麼可愛」、「雖然沒流血，但滿地都是毛」、「超可愛！請讓我站在牠們中間！」、「我們家貓咪也會出現很和平的戰鬥」、「我笑到停不下來，打架的樣子太和平了」、「明明雙方使出了渾身解數，卻好像一點也不疼，這種打架真的太可愛了吧！」、「如果牠們爭吵的背後原因，是為了爭奪坐在飼主旁邊的位置，那場面就更和平了」。

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