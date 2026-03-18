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    河馬也有私生飯！泰男擅闖動物園欄舍 只為近距離看網紅「彈跳豬」

    2026/03/18 15:25 編譯張沛元／綜合報導
    1名瘋狂粉絲17日闖入泰國綠山動物園的網紅動物明星、侏儒河馬寶寶「彈跳豬」的欄舍。（美聯社資料照）

    1名瘋狂粉絲17日闖入泰國綠山動物園的網紅動物明星、侏儒河馬寶寶「彈跳豬」的欄舍。（美聯社資料照）

    泰國警方18日表示，1名男子日前非法侵入全球爆紅的動物明星、瀕危侏儒河馬寶寶「彈跳豬」（Moo Deng）的欄舍與拍照，但「彈跳豬」並未受傷。動物園已對該男子提出非法侵入的申訴，但該男子說，他只是想近距離觀看「彈跳豬」。

    今年7月才滿2歲的「彈跳豬」，是位於泰國首都曼谷以北約2小時車程的「綠山動物園」（Khao Kheow Open Zoo）的動物明星，2024年出生以來便憑藉其可愛外表與逗趣行為走紅社群媒體，吸引全球關注，不但為綠山動物園帶來大量遊客、還出周邊商品，甚至是代言化妝品。

    根據當地媒體發布的新聞與影片，1名穿著吊嘎、短褲與涼鞋的男子17日置身「彈跳豬」與其母同住的欄舍，還拿著平板電腦拍攝「彈跳豬」。園方工作人員花了約10分鐘，才將該男帶離欄舍。

    綠山動物園發表聲明指出，該男進入禁止入內的動物區，園方將對此採取法律行動；園方並補充說，「彈跳豬」並未因此受傷，但有點「被嚇到」。

    警方則表示，這名帶著侄孫來動物園的男子之所以闖入欄舍，是想近距離看「彈跳豬」；警方目前已以違法侵入的罪名立案偵辦，但尚未逮捕任何人。

    根據泰國法律，非法侵入最重可判處1年有期徒刑、2萬泰銖（約台幣1.97萬元）的罰款，或兩者併罰。

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