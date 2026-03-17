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    日本媽媽曬兒「用6年的鉛筆盒」如全新 網羨：請出育兒書

    2026/03/17 20:22 即時新聞／綜合報導
    有位日本媽媽曬出兒子使用6年的鉛筆盒，外觀上看起來並無歲月痕跡，讓許多網友敲碗「請出育兒書」。（圖擷取自@choco57635社群平台「Threads」）

    有位日本媽媽曬出兒子使用6年的鉛筆盒，外觀上看起來並無歲月痕跡，讓許多網友敲碗「請出育兒書」。（圖擷取自@choco57635社群平台「Threads」）

    最近為日本的畢業季，有位媽媽在社群平台「Threads」曬出兒子用了6年的鉛筆盒，並配文「感謝兒子鉛筆盒、水壺、傘等物品都使用6年，是對家用支出的一大幫助」，吸引破百萬人次瀏覽，7.7萬人按愛心，甚至有網友敲碗「可以出育兒書嗎？肯定是亞馬遜排行榜第1名」。

    名為「choco」的日本媽媽貼出兒子已經使用6年的鉛筆盒、及中間因為長高而不得不更換雨傘的照片，外觀上看起來並無歲月痕跡，讓許多家長驚呼「怎麼辦到的？」，留言「想知道如何教育孩子」、「請開班授課，我願意付費參加」、「請出版一本名為《如何培養一個6年不弄壞雨傘的兒子》的書吧」、「真驚訝居然有小學生能6年不弄壞雨傘」。

    MAIDONA NEWS》報導，choco回憶當初參加小學新生入學說明會時，校方明確建議應該使用盒子款式的鉛筆盒，而非袋子款式的鉛筆盒，同時應避免選擇印有卡通人物圖案的款式。不過市面上沒有卡通圖案的鉛筆盒很少，最後買的是有壓印皮卡丘款的盒子款式鉛筆盒，當時想「萬一被退件就再買」。

    留言區有網友嘖嘖稱奇，不敢相信小學男孩可以這麼惜物「有同款，但使用不到1年就壞了」、「太優秀了」、「真的用了6年嗎？看起來像是昨天才買的」、「有兩個兒子不知道用壞多少雨傘」、「4年級的孩子已經用道第6個水壺好羨慕」。

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