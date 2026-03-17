做鬼也要追星！ 紙紮版BTS演唱會手燈竟比陽間版高價

有網友分享紙紮版的BTS演唱會手燈，直呼「做鬼也不能放棄追星」。（圖擷取自網路商店）

近年來紙紮品琳瑯滿目，從傳統的豪宅名車，到手機、遊戲機，現在連追星應援棒都加入紙紮品的行列！日前有網友在社群媒體分享賣場截圖，為韓國人氣團體防彈少年團（BTS）的紙紮手燈，直呼「做鬼也不能放棄追星」，更有粉絲指出，陰間版雖然比陽間版貴一點，但終身保用，感覺還不錯。

防彈少年團（BTS）的粉絲ARMY（阿米）在社群平台分享商品截圖，不知道紙紮阿米棒有沒有附贈小卡，甚至開玩笑稱「這樣火化時要放《Fire》嗎」，底下網友、粉絲留言「留阿米看」、「這個訂價也是很還原」、「互燒」。

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根據商品頁面顯示，紙紮BTS手燈以特別版阿米棒為原型製作，附加3顆紙紮AAA鹼性電池，精緻還原BTS應援手燈的造型，同時提醒購買者，手作商品難免有黏貼溢膠、摺痕不完美之處，若無法接受者，購買前請先謹慎評估。

留言區的網友似乎都對紙紮阿米棒很有興趣，「留友燒給我」、「跟老闆商量看能不能先付清預訂，然後臨終前取貨」、「BTS骨灰粉」、「想知道有支援中控嗎？」、「這就不用二補了吧」、「有團購價嗎？」、「必須告訴家中晚輩這個重大訊息」。

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