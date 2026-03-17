美加州小貓罹罕病「腫成氣球」 獸醫嘆：近期最不可思議的案例

美國加州1隻流浪貓因罕病「膨脹像顆球」，目前已接受放氣治療，恢復成正常的貓樣。（圖擷取自@nypost社群平台「X」）

美國加州1隻流浪貓佐伊（Zoe）被救援人員發現牠的身體竟會不斷膨脹，立刻將牠送往動物收容中心，相關影片在社群媒體瘋傳，佐伊因此被粉絲暱稱為「膨膨小貓（puff kitty）」。

《紐約郵報》報導，收容所的醫療主任卡德威（Phil Caldwell）說明，佐伊罹患的是一種罕見的疾病「皮下氣腫」（subcutaneous emphysema），空氣會從氣管洩漏並滯留在皮膚下方。推測很可能是因呼吸道遭受某種創傷所造成的，可惜佐伊無法說明自己怎麼受傷的。

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卡德威形容，佐伊看起來就像一顆被「充飽氣」的氣球。X光檢查顯示，牠的皮膚與肌肉之間被一層厚厚的空氣隔開。為了拯救「膨脹的佐伊」，卡德威使用針頭與注射器，在佐伊的頸部、胸部和背部穿刺，將滯留的空氣一點一點抽出。卡德威稱「這是近期見過最瘋狂的獸醫案例之一」。

佐伊的影片在網路上迅速爆紅，在Instagram上累積了數萬個讚。卡德威也分享佐伊最新狀況，佐伊的體重已經長到2磅（約0.9公斤），並提到佐伊「食慾很好，超會吃，而且每天都在持續增重」。

為了讓佐伊適應日後的社交，目前佐伊暫居寄養家庭，卡德威透露，佐伊預計在接受絕育手術後開放認養。

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