為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 蒐奇

    美加州小貓罹罕病「腫成氣球」 獸醫嘆：近期最不可思議的案例

    2026/03/17 17:28 即時新聞／綜合報導
    美國加州1隻流浪貓因罕病「膨脹像顆球」，目前已接受放氣治療，恢復成正常的貓樣。（圖擷取自@nypost社群平台「X」）

    美國加州1隻流浪貓因罕病「膨脹像顆球」，目前已接受放氣治療，恢復成正常的貓樣。（圖擷取自@nypost社群平台「X」）

    美國加州1隻流浪貓佐伊（Zoe）被救援人員發現牠的身體竟會不斷膨脹，立刻將牠送往動物收容中心，相關影片在社群媒體瘋傳，佐伊因此被粉絲暱稱為「膨膨小貓（puff kitty）」。

    紐約郵報》報導，收容所的醫療主任卡德威（Phil Caldwell）說明，佐伊罹患的是一種罕見的疾病「皮下氣腫」（subcutaneous emphysema），空氣會從氣管洩漏並滯留在皮膚下方。推測很可能是因呼吸道遭受某種創傷所造成的，可惜佐伊無法說明自己怎麼受傷的。

    卡德威形容，佐伊看起來就像一顆被「充飽氣」的氣球。X光檢查顯示，牠的皮膚與肌肉之間被一層厚厚的空氣隔開。為了拯救「膨脹的佐伊」，卡德威使用針頭與注射器，在佐伊的頸部、胸部和背部穿刺，將滯留的空氣一點一點抽出。卡德威稱「這是近期見過最瘋狂的獸醫案例之一」。

    佐伊的影片在網路上迅速爆紅，在Instagram上累積了數萬個讚。卡德威也分享佐伊最新狀況，佐伊的體重已經長到2磅（約0.9公斤），並提到佐伊「食慾很好，超會吃，而且每天都在持續增重」。

    為了讓佐伊適應日後的社交，目前佐伊暫居寄養家庭，卡德威透露，佐伊預計在接受絕育手術後開放認養。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播