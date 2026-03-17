好衰！野生河豚誤闖水族館 慘遭屁孩海豚「當球玩弄」

一條野生河豚在4日不慎闖入迷路熊本縣的水族館，並被館內一隻海豚當成玩具把玩。（圖擷取自@seadonut 社群平台「X」，本報合成）

被科學家認證為高智商動物的「海豚」，不僅記憶力好、學習能力強，還會因為活潑好動的性格，做出許多讓人哭笑不得的奇葩行為。日本近期傳出，一條野生河豚不慎迷路到水族館的海豚活動區，結果被調皮的海豚盯上，甚至還被當成球類玩弄，所幸被飼育員緊急救下並放回海中，這才結束倒楣的驚魂記。

綜合日媒報導，這起離奇事件發生在本月1日，位於熊本縣天草市的「海中水族館Sea Donuts」（海中水族館シードーナツ），飼育員在官方社群X（原推特）、臉書與IG帳號分享一張照片，只見一隻浮出水面的海豚，正一臉開心地向飼育員展示一個圓滾滾的物體，仔細一看，海豚嘴巴叼著一條全身鼓起來、眼神看起來驚恐萬分的河豚。

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照片曝光後，「不幸的河豚」（不遇なフグ）迅速在社群網路成為超人氣話題。飼育員則在12日受訪時透露，館方設計的海豚活動區，其實與大海相連，平時會用專用網子環繞活動區，既能避免圈養的海豚逃脫，也能防止其他體型較大型的海洋生物闖入，但網子的縫隙無法完全阻擋海藻或小型海洋生物，因此不時會有小傢伙溜進來。

飼育員回憶，事發當天他是去察看接受完成訓練的海豚們狀況，未料一到現場，就看到其中一隻海豚追逐著小河豚，甚至把牠叼進嘴巴內來回把玩，似乎將牠當成玩具球般。最終，這隻調皮的海豚聽從指示把河豚交給飼育員，這條可憐的河豚經過而飼育員檢查，在確認牠並無明顯外傷後，便立即將牠野放回大海，結束牠的倒楣之旅。

網友紛紛表示，「好像貓捉老鼠」、「我彷彿聽到河豚發出慘叫悲鳴」、「可憐的河豚，你平安回到大海真是太好了！」、「海豚果然是大海中最機車的小屁孩」、「牙齒很整潔漂亮的海豚君，請大發慈悲放了那條河豚吧」。另外，還有不少網友調侃這隻海豚或許是透過玩弄河豚，藉此「吸」部分帶有迷幻成分的毒素，讓自己High翻天。

綜合外媒報導，英國《BBC》紀錄片曾揭露海豚的各種奇特「死屁孩行徑」，其中最令大眾印象深刻的，莫過於「故意玩弄河豚」。科學家指出，他們多次觀察到海豚使用嘴戳、咬等動作騷擾河豚，或者和同伴一起把鼓起來的河豚當成球玩來回拋接；部分專家人士推測，這些行會促使河豚分泌毒素，海豚或許為了「吸」這些毒素才這麼做。

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英國《BBC》紀錄片曾揭露海豚的各種奇特「死屁孩行徑」，其中最令大眾印象深刻的，莫過於「故意玩弄河豚」。（圖擷取自社群平台「X」）

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