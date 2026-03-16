日本店貓被抓包上班「蓋小毯毯度估」 偷懶萌樣逗樂全網

日本網友分享，他昨（15）日路過一間蔬果店，意外撞見店貓不但沒有乖乖上班，甚至直接躺在專屬床位呼呼大睡。（圖擷取自@gyakkyou 社群平台「X」）

一些商家將寵物飼養在店內後，不時會被上門消費的顧客拍到各種有趣畫面。有日本網友分享，他路過一間蔬果店，意外撞見店貓不好好上班，直接躺在專屬床位呼呼大睡，可愛偷懶畫面一出，瞬間萌翻百萬網友。

社群平台「X」（前Twitter）名為「ドイツみちこ（こじらせハスキー）」的日本網友，昨（15）日下午發文透露，自己外出時偶然路過一間傳統蔬果店，不料瞧見店家在放滿蒟蒻的貨架前有一隻巨大的橘色店貓。從照片顯示，這隻店貓緊閉雙眼，懶洋洋地躺在業者為牠準備的豪華床位上，身上甚至還蓋著一件深藍色的毛毯。

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這隻店貓上班「度估」（tuh-ku，台語指打瞌睡）的萌樣曝光後，吸引超過660多萬人次瀏覽，網友紛紛留言笑說，「或許這隻貓咪是上夜班」、「我絕對會為了摸牠，瘋狂去買蒟蒻」、「床上用品也太奢華了，根本是皇帝級寵愛」、「比起賺錢，更在意睡眠的健康貓貓」、「一隻貓睡在蒟蒻面前，這滑稽畫面也太超現實了」、「我敢打賭，附近的居民每天都去那間店購物，絕對是為了看這隻吉祥物貓」。

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