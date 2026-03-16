為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 蒐奇

    日本店貓被抓包上班「蓋小毯毯度估」 偷懶萌樣逗樂全網

    2026/03/16 20:18 即時新聞／綜合報導
    日本網友分享，他昨（15）日路過一間蔬果店，意外撞見店貓不但沒有乖乖上班，甚至直接躺在專屬床位呼呼大睡。（圖擷取自@gyakkyou 社群平台「X」）

    日本網友分享，他昨（15）日路過一間蔬果店，意外撞見店貓不但沒有乖乖上班，甚至直接躺在專屬床位呼呼大睡。（圖擷取自@gyakkyou 社群平台「X」）

    一些商家將寵物飼養在店內後，不時會被上門消費的顧客拍到各種有趣畫面。有日本網友分享，他路過一間蔬果店，意外撞見店貓不好好上班，直接躺在專屬床位呼呼大睡，可愛偷懶畫面一出，瞬間萌翻百萬網友。

    社群平台「X」（前Twitter）名為「ドイツみちこ（こじらせハスキー）」的日本網友，昨（15）日下午發文透露，自己外出時偶然路過一間傳統蔬果店，不料瞧見店家在放滿蒟蒻的貨架前有一隻巨大的橘色店貓。從照片顯示，這隻店貓緊閉雙眼，懶洋洋地躺在業者為牠準備的豪華床位上，身上甚至還蓋著一件深藍色的毛毯。

    這隻店貓上班「度估」（tuh-ku，台語指打瞌睡）的萌樣曝光後，吸引超過660多萬人次瀏覽，網友紛紛留言笑說，「或許這隻貓咪是上夜班」、「我絕對會為了摸牠，瘋狂去買蒟蒻」、「床上用品也太奢華了，根本是皇帝級寵愛」、「比起賺錢，更在意睡眠的健康貓貓」、「一隻貓睡在蒟蒻面前，這滑稽畫面也太超現實了」、「我敢打賭，附近的居民每天都去那間店購物，絕對是為了看這隻吉祥物貓」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播