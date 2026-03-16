看經典賽被嗆一日球迷 義大利帥哥笑回「1句話」感動百萬人

義大利百萬網紅兼YouTuber「法比歐」日前開始觀看經典賽，並拍下自己與女友的一段對話。（圖擷取自@fabio IG，本報合成）

2026世界棒球經典賽（WBC）開打至今，義大利隊一路從預賽擊敗冠軍熱門美國隊，到8強賽扳倒強敵之一的波多黎各，以「超級大黑馬」之姿打出隊史首度晉級4強的驚人歷史。一名義大利網紅分享，他近日加入觀看經典賽的行列，卻被女友吐槽是「一日球迷」，不過他回應女友的一席話，真摯話語意外感動不少網友。

現年30歲、在IG高達125萬粉絲追蹤的義大利網紅兼YouTuber「法比歐」（Fabio Farati），昨（15）日曬出他一邊喝著小杯咖啡，一邊首次用筆電觀看義大利隊在經典賽的影片。根據影片顯示，女友得知法比歐守在螢幕前看經典賽，吐槽他根本不是因為喜歡棒球才麼做，甚至在此之前，他從來沒有看過任何一場棒球比賽。

請繼續往下閱讀...

聽完女友吐槽，法比歐迅速露出一臉無所謂的表情，接著認真向女友描述，他心愛的義大利隊在本屆經典賽，是如何擊敗實力頂尖的美國隊、墨西哥隊等強敵，女友以「你只有在自己國家隊贏球才看體育比賽」來繼續吐槽，法比歐則淡定笑回︰「是的，我甚至不懂（棒球）規則，但我支持的隊伍贏了，我很享受現在的時光。」

除了坦言自己看不懂棒球規則，法比歐還繼續指出，看到棒球運動在國內並不興盛、跟全球棒球強隊放在一起算是「小國家」的義大利，竟一路過關斬將，創下打破眾人眼鏡、挺進世界級棒球比賽4強的爆冷新歷史，讓他激動地難以用任何話語來形容他內心所受到的震撼感，只能像孩童般手舞足蹈展示自己的興奮，讓女友對此哭笑不得。

這段影片事後吸引超過195萬人次瀏覽，各國球迷被法比歐對自己國家隊展現真誠又熱情的應援所感動，為此紛紛留言力挺，「心意滿分的應援」、「熱情是慢慢培養出來的」、「從一日球迷變成職棒球迷，有什麼關係」、「這就是WBC的用意，把棒球推廣給本來沒興趣的觀眾」、「你讓我想起我的家人，身為自豪的義大利人，我們絕對支持義大利人在體育賽事中的表現，只要有義大利參賽，我們就會去了解、學習那項運動」。

女友吐槽，「法比歐」根本不是喜歡棒球才看經典賽，在此之前也從未看過棒球比賽，認為他只是因為義大利隊贏球才開始觀看經典賽。（圖擷取自@fabio IG，本報合成）

「法比歐」坦言自己完全看不懂棒球規則，但看到心愛的國家隊贏球、甚至打進4強，他就感到與有榮焉，也非常樂意守在螢幕前為選手們送上全力應援。（圖擷取自@fabio IG，本報合成）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法