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    穿越回明朝？南京明城牆銘文驚現「劉德華」 專家曝真相！

    2026/03/15 23:37 即時新聞／綜合報導
    南京明城牆多塊刻有「劉德華」的銘文城磚近日在中網掀起熱議。（圖翻攝自微博）

    南京明城牆多塊刻有「劉德華」的銘文城磚近日在中網掀起熱議。（圖翻攝自微博）

    位於中國江蘇省南京市、世界現存最長且規模最大的古代城垣「南京明城牆」，今年適逢該城牆肇建660週年，多塊刻有「劉德華」的銘文城磚，近日在中網掀起熱議，不少人驚呼那位紅遍國際的天王劉德華難道曾穿越到古代？對此，專家跳出來曝光「真相」。

    綜合中港媒體報導，始建於明初（1366）、由明太祖朱元璋下令修築的明城牆，今年正好滿肇建660週年，南京官方推出名為《城牆與家國》的思想政治片，影片中出現多塊刻有「造磚人夫 劉德華」的銘文城磚，而且「劉」這個字使用的竟然還是簡體字「刘」，在中網引發熱烈討論。

    據悉，目前在明城牆上發現至少16塊刻有「劉德華」的城磚，當然這些銘文並非我們所熟知的天王劉德華穿越回到過去留下，而是600多年前一位同名同姓的造磚工匠負責人，之所以會刻下名字，是為方便追究責任，如果城磚品質不合格，可以直接根據銘文追溯到個人。

    至於為何600多年前就有簡體字？南京城牆研究中心文化遺產部副主任夏慧表示，許多現行簡體字其實源自古代的「俗體字」或「草書楷化」，在明代的民間書寫中，這類筆畫較簡略的寫法已相當普遍，並非現代才發明，當時的人為書寫或雕刻方便，往往使用筆畫更為簡單的民間俗字，其中一部份與現行簡體字相同。

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