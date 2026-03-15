比氣象局還準！柴犬「廢毛滿天飛」宣告春天來了 獲全網共鳴

近期一名日本飼主分享，他伸手撫摸家中寵物柴柴的身體，發現開始摸出大量廢毛，笑說這是春天即將到來的象徵 。（圖擷取自@推特/社群平台「X」）

有飼養毛小孩的家庭，時常會透過觀察牠們的身體變化，來確定健康狀況、生活作息等部分是否有異狀。近期一名日本飼主分享，自從在家裡養寵物狗後，他判斷四季輪替的標準，是伸手撫摸狗狗的身體，如果開始摸出大量的廢毛，就代表即將要換季了，貼文曝光後，立即引起各國飼主共鳴與熱烈討論。

社群平台「X」（前Twitter）名為「柴犬たけちよ」的日本網友，與2隻寵物柴犬一起生活在長野縣與山梨縣交界的山區，他在12日分享一段影片，只見他伸手不斷朝其中一隻愛犬身體來回撫摸，且每摸一次，柴犬身上就會掉落大量廢毛，宛如被吹散蒲公英的種子。原PO對此笑說，這是柴犬在每年春季即將到來時，具有象徵性的「風物詩」。

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影片曝光後，吸引一票飼主留言分享各自的經驗談，「看到鼻子都癢了」、「這就是柴犬主人的宿命」、「一年換2次毛，一次換半年」、「我家吸塵器壽命，比不過永無止境的換毛季」、「家裡有養柴犬這類毛多狗狗，的確是這樣沒錯」、「當我開始過敏，就代表狗狗開始換毛+開始換季了」、「建議最好在戶外這樣做，不然眼睛跟鼻子會陣亡」、「確實，我對春夏秋冬的輪替辨別方式，也是透過家裡的狗毛數量」。

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