為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 蒐奇

    比氣象局還準！柴犬「廢毛滿天飛」宣告春天來了 獲全網共鳴

    2026/03/15 22:25 即時新聞／綜合報導
    近期一名日本飼主分享，他伸手撫摸家中寵物柴柴的身體，發現開始摸出大量廢毛，笑說這是春天即將到來的象徵 。（圖擷取自@推特/社群平台「X」）

    近期一名日本飼主分享，他伸手撫摸家中寵物柴柴的身體，發現開始摸出大量廢毛，笑說這是春天即將到來的象徵 。（圖擷取自@推特/社群平台「X」）

    有飼養毛小孩的家庭，時常會透過觀察牠們的身體變化，來確定健康狀況、生活作息等部分是否有異狀。近期一名日本飼主分享，自從在家裡養寵物狗後，他判斷四季輪替的標準，是伸手撫摸狗狗的身體，如果開始摸出大量的廢毛，就代表即將要換季了，貼文曝光後，立即引起各國飼主共鳴與熱烈討論。

    社群平台「X」（前Twitter）名為「柴犬たけちよ」的日本網友，與2隻寵物柴犬一起生活在長野縣與山梨縣交界的山區，他在12日分享一段影片，只見他伸手不斷朝其中一隻愛犬身體來回撫摸，且每摸一次，柴犬身上就會掉落大量廢毛，宛如被吹散蒲公英的種子。原PO對此笑說，這是柴犬在每年春季即將到來時，具有象徵性的「風物詩」。

    影片曝光後，吸引一票飼主留言分享各自的經驗談，「看到鼻子都癢了」、「這就是柴犬主人的宿命」、「一年換2次毛，一次換半年」、「我家吸塵器壽命，比不過永無止境的換毛季」、「家裡有養柴犬這類毛多狗狗，的確是這樣沒錯」、「當我開始過敏，就代表狗狗開始換毛+開始換季了」、「建議最好在戶外這樣做，不然眼睛跟鼻子會陣亡」、「確實，我對春夏秋冬的輪替辨別方式，也是透過家裡的狗毛數量」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播