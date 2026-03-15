發功嗨掉日本隊？ 台南Josh邁阿密「穿這樣應援」笑翻全網

不少台灣網友調侃，看到台南Josh今（15）日現身邁阿密觀看經典賽8強的服裝，似乎可以明白為何日本隊最終爆冷輸給委內瑞拉隊。（圖擷取自「台南Josh」臉書粉專）

世界棒球經典賽（WBC）8強戰，衛冕軍日本隊以5：8惜敗委內瑞拉，消息震驚各國球迷。賽後有不少台灣網友注意到，被封為「反指標國師」的棒球網紅YTR「台南Josh」，今（15）日有現身邁阿密的球場為日本隊應援，並看到他穿的「應援服裝」後，忍不住紛紛調侃說「找到日本輸球的原因了！」

日本隊今日在美國邁阿密馬林魚棒球場（LoanDepot Park），迎戰8強賽對手委內瑞拉，吸引各國球迷到場應援，台南Josh也在上午於臉書粉專發文，透露自己入場觀看2隊賽事，並在入場後分享比賽進度，以及和其他台灣球迷在觀眾席拍照合影留念。另從台南Josh曬出的照片顯示，他選擇穿上一件「日本隊10號」到場應援。

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比賽最後，日本隊不敵委內瑞拉，隊史首次在8強賽遭淘汰，引發各國球迷議論，紛紛研究起日本隊這次爆冷落敗的可能原因。陸續有台灣球迷在Threads等社群平台指出，他們在2隊比賽期間，有在馬林魚棒球場觀眾席看到台南Josh的身影；還有不少台灣網友湧入台南Josh的社群平台熱議，「反指標國師」是否又在本場比賽發威了。

眾人紛紛留言吐槽，「嗨到日本隊ㄟ」、「找到日本輸球的原因了」、「我知道山本爆掉原因了」、「已經進化成亞洲神秘力量」、「現場發功，難怪大海失速」、「戶鄉表示：求求你球衣脫下來」、「科學的盡頭是玄學，玄學的盡頭是台南Josh」、「原來是你！！拜託以後穿台日以外的球衣」、「我想不到日本輸的理由，直到我看到這張照片！」、「亞洲棒球出了一個東方神秘力量，到底該開心還是難過」。

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