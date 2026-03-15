文武雙全？大谷翔平為綠茶「親寫日本俳句」轟動千萬網友

日本「二刀流」巨星大谷翔平先前為伊藤園代言的綠茶廣告，有親自為這款綠茶寫一段俳句，近期意外在社群網路爆紅。（法新社資料照、圖擷取自@yakiuaki社群平台「X」，本報合成）

日本「二刀流」巨星大谷翔平，不僅出色球技、可愛萌寵、與愛妻田中真美子放閃等日常備受球迷關注，他代言的各類產品，也時常成為網路話題。有日本網友分享，知名飲品商伊藤園旗下的人氣綠茶，其瓶身外包裝上面，竟有一段大谷翔平親自為這款綠茶創作的日本俳句，畫面一出，立即在網路引發轟動。

社群平台「X」（前Twitter）名為「あきネコ」的日本網友，13日分享一張拍攝瓶裝的伊藤園綠茶（お〜いお茶、Oi Ocha）照片，只見外包裝除了有標註熱量、內含成分等資料，還有受邀擔任伊藤園廣告大使的大谷翔平，為這款綠茶創作的日本俳句：「無論何時，我的身邊總有茶相伴」（いつの日も僕のそばにはお茶がある）。

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據悉，伊藤園每年都會舉辦俳句大賽（お～いお茶新俳句大賞），每屆入選者除了能獲得獎金與證書，作品還會被刊登在伊藤園綠茶的外包裝上。原PO指出，照片中的俳句用詞與每屆大賽的入選者相比，其實稱不上最佳，於是調皮調侃自己不明白為何這位住在加州洛杉磯的31歲日本籍男子，能讓伊藤園「破例」直接刊登對方的作品。

照片曝光後，吸引超過1100多萬人次瀏覽，各國網友按讚、轉發與議論，「有五七五沒問題的XD」、「大谷君，您沒有押韻啊」、「與其說這是一首俳句，不如說它是一句簡單的廣告語」、「季語在哪？沒必要，大谷翔平本身的存在，就是一件比四季更美的藝術品」、「很遺憾大谷翔平沒有『文武雙全』的屬性，但換個角度想，他在運動方面的天賦已經非常恐怖了，如果連文學造詣也具備頂尖水準，那也太不公平了！」。

根據伊藤園官網介紹，大谷翔平2024年正式與伊藤園合作，並在同年11月，他接受伊藤園採訪與拍攝廣告時，曾談到自己與伊藤園綠茶的緣分。大谷翔平透露，自己很常飲用這款綠茶和焙茶，就連球場也時常準備伊藤園綠茶和焙茶，對他來說，伊藤園綠茶像是日常生活中「理所當然存在的一部分」。

根據伊藤園官網介紹，大谷翔平2024年正式與伊藤園合作，並在同年11月接受伊藤園採訪與拍攝廣告。（圖擷取自「伊藤園」官網）

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