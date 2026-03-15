文武雙全？大谷翔平為綠茶「親寫日本俳句」轟動千萬網友

文武雙全？大谷翔平為綠茶「親寫日本俳句」轟動千萬網友2026/03/15 18:23 即時新聞／綜合報導
日本「二刀流」巨星大谷翔平先前為伊藤園代言的綠茶廣告，有親自為這款綠茶寫一段俳句，近期意外在社群網路爆紅。（法新社資料照、圖擷取自@yakiuaki社群平台「X」，本報合成）
日本「二刀流」巨星大谷翔平，不僅出色球技、可愛萌寵、與愛妻田中真美子放閃等日常備受球迷關注，他代言的各類產品，也時常成為網路話題。有日本網友分享，知名飲品商伊藤園旗下的人氣綠茶，其瓶身外包裝上面，竟有一段大谷翔平親自為這款綠茶創作的日本俳句，畫面一出，立即在網路引發轟動。
社群平台「X」（前Twitter）名為「あきネコ」的日本網友，13日分享一張拍攝瓶裝的伊藤園綠茶（お〜いお茶、Oi Ocha）照片，只見外包裝除了有標註熱量、內含成分等資料，還有受邀擔任伊藤園廣告大使的大谷翔平，為這款綠茶創作的日本俳句：「無論何時，我的身邊總有茶相伴」（いつの日も僕のそばにはお茶がある）。
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據悉，伊藤園每年都會舉辦俳句大賽（お～いお茶新俳句大賞），每屆入選者除了能獲得獎金與證書，作品還會被刊登在伊藤園綠茶的外包裝上。原PO指出，照片中的俳句用詞與每屆大賽的入選者相比，其實稱不上最佳，於是調皮調侃自己不明白為何這位住在加州洛杉磯的31歲日本籍男子，能讓伊藤園「破例」直接刊登對方的作品。
照片曝光後，吸引超過1100多萬人次瀏覽，各國網友按讚、轉發與議論，「有五七五沒問題的XD」、「大谷君，您沒有押韻啊」、「與其說這是一首俳句，不如說它是一句簡單的廣告語」、「季語在哪？沒必要，大谷翔平本身的存在，就是一件比四季更美的藝術品」、「很遺憾大谷翔平沒有『文武雙全』的屬性，但換個角度想，他在運動方面的天賦已經非常恐怖了，如果連文學造詣也具備頂尖水準，那也太不公平了！」。
根據伊藤園官網介紹，大谷翔平2024年正式與伊藤園合作，並在同年11月，他接受伊藤園採訪與拍攝廣告時，曾談到自己與伊藤園綠茶的緣分。大谷翔平透露，自己很常飲用這款綠茶和焙茶，就連球場也時常準備伊藤園綠茶和焙茶，對他來說，伊藤園綠茶像是日常生活中「理所當然存在的一部分」。
なぜ採用されたのかわからないカリフォルニア在住日本人男性の低クオリティ俳句 pic.twitter.com/gc4VkvyqqH— あきネコ （@yakiuaki） March 13, 2026
根據伊藤園官網介紹，大谷翔平2024年正式與伊藤園合作，並在同年11月接受伊藤園採訪與拍攝廣告。（圖擷取自「伊藤園」官網）